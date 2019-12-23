علي صالح العيسائي



بيان تضامني مع سفارة اليمن بمصر







تابعت الجالية اليمنية في القاهرة الحملة الممنهجة ,والشائعات المغرضة , التي يتناقلها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأستهداف البعثة الدبلوماسية اليمنية في جمهورية مصر العربية .

وازاء ذلك تستنكر الجالية, هذا الاسلوب , الذي تقوم به قوى تهدف الى الاساءة وزرع الفتنة بين صفوف اليمنين في الداخل والخارج , في محاولة منها لتمزيق علاقات المحبة والإخاء بين الجالية والبعثة الدبلوماسية , وهذا سلوك موازي لما تقوم بها المليشيات الانقلابية على ارض الوطن من تدمير وتمزيق للنسيج الاجتماعي ,



ومن أجل ذلك اننا في الجالية نهيب بهذه القوى والاصوات غير المسؤولة , بالترفع عن استهداف الرموز الوطنية , التي مازالت تعمل بتفاني في هذه الظروف الاستثنائية ,التي يمر بها الوطن , ونعلم يقينا الهدف من هذا المخطط الاعلامي الممول , الذي ينشط بين فترة واخرى لاسيما في ظروف ومناسبات معينة ومكشوفة ..

ونؤكد.. دعمنا وثقتنا الكبيرة والكاملة بما تقوم بها السفارة اليمنية في القاهرة وما لمسناه من تعاون كبير يقوم به السفير محمد مارم منذ توليه مهامه في البعثة بمصر .

ونحن وان كنا حريصين على مصالح المواطن اليمني المقيم والنازح والسائح والوقوف معه في كل الظروف , الا اننا نرفض قطعيا محاولة التجني والنيل السلك الدبلوماسي في سفارتنا بمصر الذين يعملون في ظروف صعبة وميزانية لاتكفي لسداد كهرباء المبنى ,

ورغم ماتقوم به السفارة اليمنية بإمكانياتها المحدودة , تجاه المواطن مع الاعداد الكبيرة المتزايدة الى مصر والذي بلغ نحو مليون ونصف , الا ان السفارة تعمل جاهدة على تقديم كل يد العون والتعاون ,على سبيل المثل لا الحصر ..

ــ اعفاء المواطن من رسوم كثير من المعاملات , وهذا غير موجود في كل سفارات اليمن وهو ( ايقاف الدخل غير المنظور) ,

ــ العمل على تسهيل استخراج الجوازات بالسعر الرسمي 95دولار للشخص البالغ , و27دولار للطلاب والاطفال وهذا مبلغ يورد الى وزارة المالية بطريقة رسمية .

ــ التنسيق مع الجانب المصري في تسهيل دخول اليمنين بتقرير طبي , في وقت منعت كل دول العالم دخول اليمنيين الى بلدانها

ــ تسهيل اجراءات الاقامة وتجديدها

ــ تكليف محامي السفارة في متابعة قضايا المواطنين امام الجهات الرسمية في حالة وقوع أي ظلم او اعتداء عليهم .

ــ العمل على توفير مواقع بالقرب من السفارة للقنصلية والملحقية الثقافية , لتسهيل العمل وتوفير الوقت على الموطن بسبب الزحمة التي كانت تعيق سير العمل .



وعلى ضوء ماورد فأننا في الجالية اليمنية في القاهرة ,نكرر استنكارنا الشديد , لهذا الاستهداف الشخص للسفير وللبعثة الدبلوماسية .

وتتمني من الجميع تحري المهنية واستقاء الحقيقة من مصادرها قبل نشر معلومات غير صادقه لاتهدف للأسف الا الى البلبلة وألاصطياد بالماء العكر ..



صادر عن الجالية اليمنية في جمهورية مصر،،

عنهم رئيس الجالية

علي صالح العيسائي



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك الجالية اليمنية في مصر تستنكر الحملة الاعلامية المغرضة ضد السفارة في القاهرةتابعت الجالية اليمنية في القاهرة الحملة الممنهجة ,والشائعات المغرضة , التي يتناقلها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأستهداف البعثة الدبلوماسية اليمنية في جمهورية مصر العربية .وازاء ذلك تستنكر الجالية, هذا الاسلوب , الذي تقوم به قوى تهدف الى الاساءة وزرع الفتنة بين صفوف اليمنين في الداخل والخارج , في محاولة منها لتمزيق علاقات المحبة والإخاء بين الجالية والبعثة الدبلوماسية , وهذا سلوك موازي لما تقوم بها المليشيات الانقلابية على ارض الوطن من تدمير وتمزيق للنسيج الاجتماعي ,ومن أجل ذلك اننا في الجالية نهيب بهذه القوى والاصوات غير المسؤولة , بالترفع عن استهداف الرموز الوطنية , التي مازالت تعمل بتفاني في هذه الظروف الاستثنائية ,التي يمر بها الوطن , ونعلم يقينا الهدف من هذا المخطط الاعلامي الممول , الذي ينشط بين فترة واخرى لاسيما في ظروف ومناسبات معينة ومكشوفة ..ونؤكد.. دعمنا وثقتنا الكبيرة والكاملة بما تقوم بها السفارة اليمنية في القاهرة وما لمسناه من تعاون كبير يقوم به السفير محمد مارم منذ توليه مهامه في البعثة بمصر .ونحن وان كنا حريصين على مصالح المواطن اليمني المقيم والنازح والسائح والوقوف معه في كل الظروف , الا اننا نرفض قطعيا محاولة التجني والنيل السلك الدبلوماسي في سفارتنا بمصر الذين يعملون في ظروف صعبة وميزانية لاتكفي لسداد كهرباء المبنى ,ورغم ماتقوم به السفارة اليمنية بإمكانياتها المحدودة , تجاه المواطن مع الاعداد الكبيرة المتزايدة الى مصر والذي بلغ نحو مليون ونصف , الا ان السفارة تعمل جاهدة على تقديم كل يد العون والتعاون ,على سبيل المثل لا الحصر ..ــ اعفاء المواطن من رسوم كثير من المعاملات , وهذا غير موجود في كل سفارات اليمن وهو ( ايقاف الدخل غير المنظور) ,ــ العمل على تسهيل استخراج الجوازات بالسعر الرسمي 95دولار للشخص البالغ , و27دولار للطلاب والاطفال وهذا مبلغ يورد الى وزارة المالية بطريقة رسمية .ــ التنسيق مع الجانب المصري في تسهيل دخول اليمنين بتقرير طبي , في وقت منعت كل دول العالم دخول اليمنيين الى بلدانهاــ تسهيل اجراءات الاقامة وتجديدهاــ تكليف محامي السفارة في متابعة قضايا المواطنين امام الجهات الرسمية في حالة وقوع أي ظلم او اعتداء عليهم .ــ العمل على توفير مواقع بالقرب من السفارة للقنصلية والملحقية الثقافية , لتسهيل العمل وتوفير الوقت على الموطن بسبب الزحمة التي كانت تعيق سير العمل .وعلى ضوء ماورد فأننا في الجالية اليمنية في القاهرة ,نكرر استنكارنا الشديد , لهذا الاستهداف الشخص للسفير وللبعثة الدبلوماسية .وتتمني من الجميع تحري المهنية واستقاء الحقيقة من مصادرها قبل نشر معلومات غير صادقه لاتهدف للأسف الا الى البلبلة وألاصطياد بالماء العكر ..صادر عن الجالية اليمنية في جمهورية مصر،،عنهم رئيس الجاليةعلي صالح العيسائي



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