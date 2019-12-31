عادل الشجاع



يمضي عام حرب ويأتي آخر !



يستقبل العالم عاما جديدا من السلام ويستقبل اليمنيون عاما آخر من الحرب . تدور رحى الحرب على المواطن الغلبان بشتى أشكالها ، حرب اقتصادية وحصار عند مداخل المدن وأمراض ظاهرة وأخرى خفية ، بينما جبهات القتال كلها متوقفة .



تعاني اليمن من أزمة على كافة المستويات ، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى على المستوى الجغرافي ، ولا يلوح في الأفق أي مخرج آمن لهذه الأزمة .

إن ما وصل إليه اليمن والشعب اليمني من ويلات الحرب هو نتاج عدم وجود رجال دولة في الحكم .



ولن أجانب الصواب إذا ماقلت إن مشكلة اليمن واليمنيين الأولى والأخيرة هي كتلة الفساد المسماة شرعية ، بينما هي في حقيقة الأمر اختطفت الدولة واختطفت قرار اليمنيين . ولن يصل اليمنيون إلى حل طالما أن هذه الكتلة من الفاسدين تعمل على تقويض الشرعية والدولة ومؤسساتها .



في ظل وجود هذه الكتلة الفاسدة المفسدة تقف اليمن وشعبها عند أهم المنعطفات على مدار سبعة وخمسين عاما من الثورة والجمهورية . هناك نكسة وطنية حقيقية حيث انتقلت النخب من السياسة القائمة على حقوق المواطنة إلى سياسة قائمة على المناطقية والطائفية والمذهبية .



لافرق بين الطائفية الحوثية التي تقود اليمن إلى الخراب والمذهبية الإخوانية التي تنتصر للتدين الشعبي على حساب الهوية الوطنية . ولا فرق بين المليشيات التي تنتصر للمنطقة وبين المؤتمريين الذين يقتاتون من الصراع الإقليمي .



ما يقوم به هؤلاء جميعا لا يمت إلى اليمن أو إلى المسؤلية بأي صلة ، فجميعهم يقدمون مصالح أسيادهم في الخارج على حساب المصلحة الوطنية . جميعهم يمحون اليمن من الخارطة السياسية ويجعلون من مصالح أسيادهم بديلا للدولة ومؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية .



بعد تجربة خمس سنوات من الحرب تأكد أن اليمن لا يمكن أن ينهض إلا بتغيير الطبقة السياسية الموجودة حاليا في تركيبة الشرعية ، لأنه لا يمكن أن يحصل أي تغيير في اليمن طالما هذه الطبقة السياسية مستمرة في الحكم ولا أحد يحاسبها .



اليمن أمام خيارين لا ثالث لهما : إما التغيير ، لكي تستعيد الدولة ، وإما مزيدا من الانهيار والتشرذم . جملة من الحقائق السياسية تقول إن البلاد من دون تغيير جذري داخل الشرعية ستجعل اليمن تغرق في الدوامة ذاتها .



إذا أردنا لليمن أن تعود كدولة طبيعية في النظام العالمي ، اقتصادها ينمو وشعبها يعيش ويهتف للحياة بدلا من الموت ، فلا بد من إعادة صياغة الشرعية التي قوضت الدولة ومنحت الحوثية الحياة .



لا خيار أمام القوى الوطنية اليوم سوى إعلان الكتلة الوطنية التي تدفع باليمن نحو مسار أكثر إشراقا وتجعل المصالحة الوطنية هي الخيار الذي يخرج البلاد من براثين الحرب الأهلية المريرة .



إن إستمرار الشرعية بهذه الكيفية ستقود البلاد إلى أسفل الدرك ، بينما إصلاح الشرعية والاعتماد على مؤسسات الدولة سيقود إلى التغيير الحقيقي وسيسقط مشاريع التبعية وسيخلصنا من أوهام ولاية الفقيه وأوهام الخلافة التي يقتات عليها القتلة الذين يعتبرون اليمن ليس وطنا ، بل إحدى الساحات التي يجب أن تكون جزءا من الدولة الدينية الفاشية .



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يستقبل العالم عاما جديدا من السلام ويستقبل اليمنيون عاما آخر من الحرب . تدور رحى الحرب على المواطن الغلبان بشتى أشكالها ، حرب اقتصادية وحصار عند مداخل المدن وأمراض ظاهرة وأخرى خفية ، بينما جبهات القتال كلها متوقفة .تعاني اليمن من أزمة على كافة المستويات ، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى على المستوى الجغرافي ، ولا يلوح في الأفق أي مخرج آمن لهذه الأزمة .إن ما وصل إليه اليمن والشعب اليمني من ويلات الحرب هو نتاج عدم وجود رجال دولة في الحكم .ولن أجانب الصواب إذا ماقلت إن مشكلة اليمن واليمنيين الأولى والأخيرة هي كتلة الفساد المسماة شرعية ، بينما هي في حقيقة الأمر اختطفت الدولة واختطفت قرار اليمنيين . ولن يصل اليمنيون إلى حل طالما أن هذه الكتلة من الفاسدين تعمل على تقويض الشرعية والدولة ومؤسساتها .في ظل وجود هذه الكتلة الفاسدة المفسدة تقف اليمن وشعبها عند أهم المنعطفات على مدار سبعة وخمسين عاما من الثورة والجمهورية . هناك نكسة وطنية حقيقية حيث انتقلت النخب من السياسة القائمة على حقوق المواطنة إلى سياسة قائمة على المناطقية والطائفية والمذهبية .لافرق بين الطائفية الحوثية التي تقود اليمن إلى الخراب والمذهبية الإخوانية التي تنتصر للتدين الشعبي على حساب الهوية الوطنية . ولا فرق بين المليشيات التي تنتصر للمنطقة وبين المؤتمريين الذين يقتاتون من الصراع الإقليمي .ما يقوم به هؤلاء جميعا لا يمت إلى اليمن أو إلى المسؤلية بأي صلة ، فجميعهم يقدمون مصالح أسيادهم في الخارج على حساب المصلحة الوطنية . جميعهم يمحون اليمن من الخارطة السياسية ويجعلون من مصالح أسيادهم بديلا للدولة ومؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية .بعد تجربة خمس سنوات من الحرب تأكد أن اليمن لا يمكن أن ينهض إلا بتغيير الطبقة السياسية الموجودة حاليا في تركيبة الشرعية ، لأنه لا يمكن أن يحصل أي تغيير في اليمن طالما هذه الطبقة السياسية مستمرة في الحكم ولا أحد يحاسبها .اليمن أمام خيارين لا ثالث لهما : إما التغيير ، لكي تستعيد الدولة ، وإما مزيدا من الانهيار والتشرذم . جملة من الحقائق السياسية تقول إن البلاد من دون تغيير جذري داخل الشرعية ستجعل اليمن تغرق في الدوامة ذاتها .إذا أردنا لليمن أن تعود كدولة طبيعية في النظام العالمي ، اقتصادها ينمو وشعبها يعيش ويهتف للحياة بدلا من الموت ، فلا بد من إعادة صياغة الشرعية التي قوضت الدولة ومنحت الحوثية الحياة .لا خيار أمام القوى الوطنية اليوم سوى إعلان الكتلة الوطنية التي تدفع باليمن نحو مسار أكثر إشراقا وتجعل المصالحة الوطنية هي الخيار الذي يخرج البلاد من براثين الحرب الأهلية المريرة .إن إستمرار الشرعية بهذه الكيفية ستقود البلاد إلى أسفل الدرك ، بينما إصلاح الشرعية والاعتماد على مؤسسات الدولة سيقود إلى التغيير الحقيقي وسيسقط مشاريع التبعية وسيخلصنا من أوهام ولاية الفقيه وأوهام الخلافة التي يقتات عليها القتلة الذين يعتبرون اليمن ليس وطنا ، بل إحدى الساحات التي يجب أن تكون جزءا من الدولة الدينية الفاشية .



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