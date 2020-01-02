 الصفحة الرئيسية / كتابات وآراء / الإنتقالي لا يحتاج لأي مغامرة انتحارية
ماجد الداعري

الإنتقالي لا يحتاج لأي مغامرة انتحارية
الخميس, 02 يناير, 2020 01:53:00 مساءً


خبر اقتحام ميناء الحاويات بالقوة العسكرية ، ليلة أمس وسحب ٤حاويات أموال مطبوعة كانت راسية هناك منذ حوالي عامين ، تابعة للبنك المركزي اليمني بعدن العاجز عن تخزينها، يعد أمرا كارثيا صادما، بعد تأكيد المتحدث باسم الإنتقالي نزار هيثم بصحة التناولات الإعلامية الجارية بكثافة حول ضلوع قوات للمجلس بالحادثة بذريعة التحفظ على تلك الأموال من فساد حكومة الشرعية وتسليمها للقوات للسعودية بعدن بتوجيه رئيس المجلس.

شخصيا اعتقد ان الإنتقالي أخطأ بتصرف كهذا مهما كانت المبررات او الدوافع لارتكابه، لأنه يعكس تصرفا مليشياوي لا يمت للدولة المنشودة جنوبا بصلة من جهة، ويعني وفاة ‎#اتفاق_الرياض وخسارة الجنوب والإنتقالي لكل مكاسبه السياسية في الشراكة والسلطة، من جهة أخرى، بل انه قد يحول المجلس الانتقالي إلى جهة انقلابية تضطر التحالف الي معاقبتها وتأديبها بالقوة والتعامل معها كمليشيات متمردة.

وهذا مالا يمكن لأي مواطن جنوبي وطني أصيل، ان يقبل به ، في ظل التفاهات الايجابية الجنوبية الجارية مع قيادة التحالف العربي وتفهم الجميع جيدا لفساد وفشل حكومة الشرعية، وتهربها من تنفيذ إتفاق الرياض، ومهما بلغ سوء واقع حال موظفي الدولة وجنودها المحرومين من مرتباتهم لعدة أشهر جنوبا،لأكثر من سبب تختلقها الحكومة، وبفعل الارهاصات والاشكاليات القائمة أمام تنقيذ خطوات إتفاق الرياض المهدد جديا بالفشل، خاصة مع تعثر التفاهات التي كانت جارية بين الجانب السعودي والحوثيين لإيقاف الحرب والتوصيل لحل سياسي شامل وبدء مرحلة جديدة تستوعب كل فرقاء الساحة اليمنية.

كنت ‏اعتقد جازما، ان قيادة الإنتقالي الجنوبي لاعلاقة لها بواقعة الاقتحام المزعومة لميناء الحاويات واخراج ١٨ مليار ،لعدم حاجتها اصلا لهذه المغامرة الانتحارية، ولإمكانية توصلها لتفاهمات وبطرق عدة مع قيادة البنك بعدن تمكنها من سحب اي أموال تحتاجها لأي أمر طارئ،كون المجلس قد أصبح منذ توقيع إتفاق الرياض شريكا رسميا لحكومة الشرعية. الانتقالي_لايحتاج_لأي_مغامرة_انتحارية

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك


شارك المقال أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة المقال
11

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول المقال
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.
0  تعليق




لاتوجد تعليقات الأن. كن أول شخص وأكتب تعليقك على المقال
No comments yet. Be the first and write your comment now



أضف تعليقك :
الأسم *
الموضوع
كود التحقق *
التعليق (الأحرف المتاحه: --) *
 *حقول لا يجب تركها فارغة

 


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©