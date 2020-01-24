نبيل سبيع



ماذا لو سقطت جبهة نهم؟





شعار "قادمون يا صنعاء" الذي رفعته قوات الشرعية في نهم طيلة خمس سنوات من الحرب ولم يتحقق سيسقط نهائياً لو سقطت نهم في يد الحوثي، وسيرفع الحوثي بدلاً عنه شعار "قادمون يا مأرب".. ولن يمهل الحوثي مأرب كما أمهلوه كثيراً في صنعاء.



معركة نهم معركة كبيرة وخطيرة ومفصلية، ولا ينبغي التهاون فيها أو التعامل معها بخفة وعدم شعور بالمسؤولية إذا كنتم لا تودون رؤية الحوثيين وهم يقتحمون عاصمة الجمهورية اليمنية الأخيرة، مأرب، ويلتقطون الصور في المجمع الحكومي ومنازل المسؤولين والمشايخ والقادة العسكريين.



معركة نهم ما تزال رحاها دائرة. وهناك خوف كبير من انهيار جبهة نهم وسقوط نهم في يد الحوثي بعد أن سيطر على جزء كبير من جبل المنار ذي الموقع الاستراتيجي الهام في نهم والمناطق المحيطة بها.



لكن سقوط نهم في يد الحوثي سيشكل خسارة كبيرة وخطيرة لقوات الشرعية ولحلم استعادة صنعاء والدولة والبلد من الحوثي وحلم استعادة الجمهورية وإسقاط الإمامة. ولهذا، يتوجب على قوات الشرعية أن تدرك وتعي أهمية وخطورة معركة نهم على سير ومصير الحرب كلها وأن تقاتل الحوثي في نهم كما لم تقاتله من قبل!



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك إذا سقطت نهم في يد الحوثي ستبتعد صنعاء كثيراً عن الشرعية والجمهورية ويقترب الحوثي والإمامة أكثر من مأرب.شعار "قادمون يا صنعاء" الذي رفعته قوات الشرعية في نهم طيلة خمس سنوات من الحرب ولم يتحقق سيسقط نهائياً لو سقطت نهم في يد الحوثي، وسيرفع الحوثي بدلاً عنه شعار "قادمون يا مأرب".. ولن يمهل الحوثي مأرب كما أمهلوه كثيراً في صنعاء.معركة نهم معركة كبيرة وخطيرة ومفصلية، ولا ينبغي التهاون فيها أو التعامل معها بخفة وعدم شعور بالمسؤولية إذا كنتم لا تودون رؤية الحوثيين وهم يقتحمون عاصمة الجمهورية اليمنية الأخيرة، مأرب، ويلتقطون الصور في المجمع الحكومي ومنازل المسؤولين والمشايخ والقادة العسكريين.معركة نهم ما تزال رحاها دائرة. وهناك خوف كبير من انهيار جبهة نهم وسقوط نهم في يد الحوثي بعد أن سيطر على جزء كبير من جبل المنار ذي الموقع الاستراتيجي الهام في نهم والمناطق المحيطة بها.لكن سقوط نهم في يد الحوثي سيشكل خسارة كبيرة وخطيرة لقوات الشرعية ولحلم استعادة صنعاء والدولة والبلد من الحوثي وحلم استعادة الجمهورية وإسقاط الإمامة. ولهذا، يتوجب على قوات الشرعية أن تدرك وتعي أهمية وخطورة معركة نهم على سير ومصير الحرب كلها وأن تقاتل الحوثي في نهم كما لم تقاتله من قبل!



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