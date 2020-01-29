خالد الرويشان



ضفعة القرن





أول بند في صفقة ترامب أن القدس عاصمة لإسرائيل! .. ولك أن تتخيل بقية بنود ضفعة ترامب!



قبل دقائق جاء الرد الفلسطيني الأقوى في رأيي منذ سنوات على لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس



والمدهش أن معظم قنوات العالم أذاعت الرد الفلسطيني مباشرة!



هنا أهم ما قاله عباس



قال عباس مُوجّها كلامه لترامب والنّتن ياهو:



أمريكا ليست كل العالم وصفقتكم لن تمر!



أين ستذهبون أمام 86 قرارا من مجلس الأمن ، و 120 قرارا للجمعية العامة كلها تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني وأن القدس عاصمة لدولة فلسطين



وأضاف عباس:



قبلنا ب 22% فقط من فلسطين!



وعاد ترامب اليوم يريد ضم 40% من ال 22% لإسرائيل!



وختم عباس ردّهُ بأن حيّا المنظمات الفلسطينية المقاتلة الحاضرة معه في القاعة والتي ذكرها بالاسم: حماس ، والجبهة الشعبية ، والجهاد ، والصاعقة ...الخ مضيفًا:



سنتجاوز كل أسباب الخلاف



وفي هذه اللحظة تندلع المظاهرات في بيت لحم والمدن الفلسطينية ضد ضفعة ترامب!



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أسماها ترامب صفقة القرن وأعلنها اليوم مبادرة للسلام في حضور النّتن ياهو! وكأنهما كتباها معًا وبلا حياء!أول بند في صفقة ترامب أن القدس عاصمة لإسرائيل! .. ولك أن تتخيل بقية بنود ضفعة ترامب!قبل دقائق جاء الرد الفلسطيني الأقوى في رأيي منذ سنوات على لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباسوالمدهش أن معظم قنوات العالم أذاعت الرد الفلسطيني مباشرة!هنا أهم ما قاله عباسقال عباس مُوجّها كلامه لترامب والنّتن ياهو:أمريكا ليست كل العالم وصفقتكم لن تمر!أين ستذهبون أمام 86 قرارا من مجلس الأمن ، و 120 قرارا للجمعية العامة كلها تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني وأن القدس عاصمة لدولة فلسطينوأضاف عباس:قبلنا ب 22% فقط من فلسطين!وعاد ترامب اليوم يريد ضم 40% من ال 22% لإسرائيل!وختم عباس ردّهُ بأن حيّا المنظمات الفلسطينية المقاتلة الحاضرة معه في القاعة والتي ذكرها بالاسم: حماس ، والجبهة الشعبية ، والجهاد ، والصاعقة ...الخ مضيفًا:سنتجاوز كل أسباب الخلافوفي هذه اللحظة تندلع المظاهرات في بيت لحم والمدن الفلسطينية ضد ضفعة ترامب!



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