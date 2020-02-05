علي العمراني



تاريخ لا يُنسى ..!





لكنك تستغرب من آخرين ما يزالون متحالفين مع الحوثي ضمنا أو صراحة،وهو يتمادى في ارتكاب الفظائع.



عندما اقتحم الحوثيون منزلي عند دخولهم صنعاء في سبتمبر2014 وعاثوا فيه فسادًا، قلت حينها إنه ليس قصة كبيرة قياسًا بما حدث للبلد حينذاك .



فما ذا عسانا نقول اليوم بعد تفاقم الكارثة الحوثية على النحو الذي نعرف.. ؟!

الأكيد إن "تالية الدنيا حساب" كما يقول أهل البيضاء ..!



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تاريخ لا يُنسى ..! لا نتعجب من الغزاة المتطرفين الذي جاءوا من كهوف التاريخ والجغرافيا ليقتحموا عاصمة البلاد ويضربوا لحمتها الإجتماعية ويتسببوا في نكبة تاريخية لليمن غير مسبوقة.لكنك تستغرب من آخرين ما يزالون متحالفين مع الحوثي ضمنا أو صراحة،وهو يتمادى في ارتكاب الفظائع.عندما اقتحم الحوثيون منزلي عند دخولهم صنعاء في سبتمبر2014 وعاثوا فيه فسادًا، قلت حينها إنه ليس قصة كبيرة قياسًا بما حدث للبلد حينذاك .فما ذا عسانا نقول اليوم بعد تفاقم الكارثة الحوثية على النحو الذي نعرف.. ؟!الأكيد إن "تالية الدنيا حساب" كما يقول أهل البيضاء ..!



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