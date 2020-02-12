محمد جميح



لا تتوقفوا عند فبراير



الأمر أكبر من الخلاف حول فبراير، الأمر-اليوم-متعلق بهويتكم الوطنية، وشخصيتكم الثقافية، وتاريخ اليمنيين الحضاري.

كفوا عن حكاية الثورين: الأبيض والأسود، من لم يتعلم دروس العقد الأخير فلن يتعلم، من لم يتخذ الإمامة الجديدة-كالإمامة القديمة-عدواً، فقد خرج من التاريخ دون تجربة.



إن مات أحمدُ ما ماتت إمامتهُ

وقد تعهّدها أبناؤه النُجُبُ

واليومَ ألفُ إمامٍ بعدهُ حكموا

ظلماً وألفُ أميرٍ بعدهُ غلبوا



تاريخكم لم يتوقف عند فبراير، تاريخكم يمتد إلى سبتمبر وأكتوبر، ويلتحم بتاريخ الحميريين، الذين شيدوا القصور، وبنوا السدود، قبل أن يأتي الكهنة في القرن الثالث الهجري، ليحاولوا حشر بلاد سبأ في جُبّة الكاهن الكبير يحيى بن الحسين.

أنتم اليوم تقفون على مفترق طرق: إما طريق عبدالله السلال وراجح لبوزة، أو طريق أحمد حميد الدين والسير تشارلز جونسون...

والخيار لكم...

إما أن تظلوا مختلفين حول ١١ فبراير أو أن تتحدوا على قاعدة ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر المجيدين...

لكم الخيار...



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لم يعد أمام اليمنيين في ذكرى فبراير إلا رص الصفوف لمواجهة "إمامة آل بدر الدين" الحاضرة، التي تريد أن تخلف "إمامة آل حميد الدين" الغابرة.الأمر أكبر من الخلاف حول فبراير، الأمر-اليوم-متعلق بهويتكم الوطنية، وشخصيتكم الثقافية، وتاريخ اليمنيين الحضاري.كفوا عن حكاية الثورين: الأبيض والأسود، من لم يتعلم دروس العقد الأخير فلن يتعلم، من لم يتخذ الإمامة الجديدة-كالإمامة القديمة-عدواً، فقد خرج من التاريخ دون تجربة.إن مات أحمدُ ما ماتت إمامتهُوقد تعهّدها أبناؤه النُجُبُواليومَ ألفُ إمامٍ بعدهُ حكمواظلماً وألفُ أميرٍ بعدهُ غلبواتاريخكم لم يتوقف عند فبراير، تاريخكم يمتد إلى سبتمبر وأكتوبر، ويلتحم بتاريخ الحميريين، الذين شيدوا القصور، وبنوا السدود، قبل أن يأتي الكهنة في القرن الثالث الهجري، ليحاولوا حشر بلاد سبأ في جُبّة الكاهن الكبير يحيى بن الحسين.أنتم اليوم تقفون على مفترق طرق: إما طريق عبدالله السلال وراجح لبوزة، أو طريق أحمد حميد الدين والسير تشارلز جونسون...والخيار لكم...إما أن تظلوا مختلفين حول ١١ فبراير أو أن تتحدوا على قاعدة ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر المجيدين...لكم الخيار...



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