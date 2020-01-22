* يمن برس - Wednesday, 22 January, 2020 11:27:00 PM
دعت المديرية العامة للجوازات السعودية جميع المقيمين الذين ليس لديهم حسابات في منصة â€œأبشرâ€ للخدمات الإلكترونية، للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية، وذلك بسرعة التسجيل في المنصة. التفاصيل
* يمن برس - Wednesday, 22 January, 2020 11:15:00 PM
أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين ضبط متهم بسرقة حقائب نساء بالإكراه. وقالت إدارة أمن مديرية الوحدة بأمانة العاصمة، إنها تمكنت من ضبط المتهم ، â€ محمد . ... التفاصيل
* يمن برس - Wednesday, 22 January, 2020 10:32:00 PM
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة. وأوضح المركز في نشرته الصادرة اليوم الأربعاء، أن المرتفعات الشمالية ستتأثر بأمطار متفرقة ... التفاصيل
* يمن برس - Wednesday, 22 January, 2020 10:05:00 PM
اتهم وزير الخارجية، محمد الحضرمي ، المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء بتخريب اتفاق الرياض، الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي. وقال الحضرمي في تغريدة على حساب وزارة الخارجية بتويتر: "نحن نحمل المجلس ... التفاصيل
* يمن برس - Wednesday, 22 January, 2020 10:05:00 PM
نجا رئيس هيئة الأركان العامة اللواء "عبدالله سالم النخعي" مساء اليوم من موتٍ محقق جراء استهداف موكبه في الخط الأسفلتي فيآ مفرق الجوف بمحافظة مأرب . وقال مصدر خاص لــ" ... التفاصيل
* يمن برس - Wednesday, 22 January, 2020 09:41:00 PM
أعلن تنظيم داعش، الثلاثاء، عن مقتل وأسر 4 حوثيين وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء (وسط البلاد). وقالت وكالة (أعماق) التابعة لتنظيم داعش، إن من وصفتهم بـ"جنود الخلافة" هاجموا ... التفاصيل
* يمن برس - Wednesday, 22 January, 2020 09:35:00 PM
ضبطت قوات الأمن الخاصة بمأرب، اليوم الأربعاء، خليتين تعملان لصالح مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محيط مدينة مأرب. وأفاد مصدر خاص لـ"يمن برس"آ أن الخليتين كانت ... التفاصيل
* يمن برس - Wednesday, 22 January, 2020 09:25:00 PM
قالت وزارة الصحة العامة في حكومة الحوثيين اليوم الأربعاء، إن المرافق الصحية في محافظة الحديدة غربي البلاد تستقبل يومياً أربعة آلاف حالة مصابة بالملاريا وحمى الضنك. وأضاف وزير الصحة في حكومة ... التفاصيل
* يمن برس - Wednesday, 22 January, 2020 09:13:00 PM
طالب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية التحالف بإجابة سريعة وواضحة عن الجريمة التي ارتكبت بحق جنود معسكر الاستقبال بمأرب.آ وقال الميسري في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية "نحتاج إجابة ... التفاصيل
* يمن برس - Wednesday, 22 January, 2020 09:12:00 PM
أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة جريمة قصف منزل عضو مجلس النواب حسين حسين السوادي بمدينة مأرب ، بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأسفر القصف عن استشهاد امرأتين وإصابة ستة آخرين من أسرة ... التفاصيل
* يمن برس - Wednesday, 22 January, 2020 08:36:00 PM
أكدت مصادر طبية، مساء الأربعاء ، مقتل اثنين مدنيين أحدهم امرأة، وإصابة أربعة آخرين، في هجوم بصاروخ باليستي استهدف حي الروضة السكني بمدينة مأرب (شرقي اليمن). وأكدت المصادرآ أن جميع القتلى ... التفاصيل
* يمن برس - Wednesday, 22 January, 2020 07:27:00 PM
قصفت المليشيا الحوثية مساء اليوم الأربعاء منزل عضو في مجلس النواب بحافظة مأرب شمال البلاد. وقال مصدر خاص لـ" يمن برس" إن صواريخ الحوثيين استهدفت منزل عضو مجلس النواب "حسين ... التفاصيل
تنبيه هام من «الجوازات السعودية» للمقيمين اليمنيين
لص الحقائب النسائية يقع في قبضة الأمن بصنعاء
الأرصاد يتوقع ارتفاع درجات الحرارة وهطول أمطار على هذه المناطق
الحكومة توجه اتهاماً خطيراً للمجلس الانتقالي
عاجل : نجاة رئيس هيئة الأركان العامة من موت محقق بعد استهدافه بالصواريخ في مأرب
داعش يعلن الحرب على الحوثيين ويصدر البيان رقم 1
الأجهزة الأمنية تلقي القبض على المتسبب الأول بالمجازر الدامية في مأرب
4000 حالة إصابة بالملاريا وحمى الضنك يومياً في الحديدة
الميسري يطالب التحالف بإجابة عن جريمة استهداف جنود معسكر الاستقبال بمأرب
وزارة حقوق الإنسان تصدر بيان شديد اللهجة عقب القصف الصاروخي على منزل عضو مجلس النواب في مأرب
أسماء القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء الاستهداف الصاروخي قبل قليل على مأرب
كما ورد .. الحوثيون يقصفون منزل عضو في مجلس النواب وسقوط عدد من الضحايا في مأرب