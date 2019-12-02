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ارتفاع كبير للدولار والسعودي مساء اليوم
الإثنين, 02 ديسمبر, 2019 09:05:00 مساءً
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اسعار الصرف
*يمن برس - خاص
واصلت العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في أسواق الصرافة اليوم الإثنين.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
العاصمة صنعاء:
الدولار الأمريكي
شراء: 579 ريال
بيع: 581 ريال
الريال السعودي
شراء: 152.7 ريال
بيع: 153 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 588 ريال
بيع:592 ريال
الريال السعودي
شراء: 154.7 ريال
بيع:155 ريال
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