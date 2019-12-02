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ارتفاع كبير للدولار والسعودي مساء اليوم
الإثنين, 02 ديسمبر, 2019 09:05:00 مساءً

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اسعار الصرف
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اسعار الصرف

*يمن برس - خاص
واصلت العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في أسواق الصرافة اليوم الإثنين.

فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:

العاصمة صنعاء:
الدولار الأمريكي
شراء: 579  ريال
بيع: 581  ريال

الريال السعودي
شراء:  152.7  ريال
بيع: 153 ريال

عدن:

الدولار الأمريكي
شراء: 588 ريال
بيع:592 ريال

الريال السعودي
شراء: 154.7 ريال
بيع:155 ريال

 


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خاص - يمن برس

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