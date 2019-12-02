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بعد يوم من اغتيال مدير البحث الجنائي ..مسلحون يغتالون مواطنا في منطقة الشيخ عثمان بعدن

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الشاب لؤي أبو سارة

*يمن برس -عدن

اغتال مسلحون مجهولون مساء اليوم الاثنين شابا وسط مدينة الشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.



ونقلت صحيفة عدن الغد عن شهود عيان قولهم إن مسلحين فتحوا النار على شاب يدعى "لؤي أبو سارة" في منطقة الشيخ عثمان وأردوه قتيلا





وأضافت الشهود أن الشاب توفي فور إطلاق النار عليه من قبل الحوثيين



وأمس الأحد اغتال مسلحون مجهولون مدير البحث الجنائي في مديرية المنصورة صلاح الحجيلي . حيث تعيش عدن انفلاتا أمنيا وأسعا .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اغتال مسلحون مجهولون مساء اليوم الاثنين شابا وسط مدينة الشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.ونقلت صحيفة عدن الغد عن شهود عيان قولهم إن مسلحين فتحوا النار على شاب يدعى "لؤي أبو سارة" في منطقة الشيخ عثمان وأردوه قتيلاوأضافت الشهود أن الشاب توفي فور إطلاق النار عليه من قبل الحوثيينوأمس الأحد اغتال مسلحون مجهولون مدير البحث الجنائي في مديرية المنصورة صلاح الحجيلي . حيث تعيش عدن انفلاتا أمنيا وأسعا .







لؤي الشيخ عثمان عدن



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