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استياء واسع لاستخدام مذيعة ملعب بن خليفة القطري اسماً تشطيرياً لليمن
الإثنين, 02 ديسمبر, 2019 09:38:00 مساءً

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المنتخب اليمني
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المنتخب اليمني

*يمن برس - خاص
أخطأت المذيعة الداخلية لاستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة بقطر عند ندائها للمنتخب الوطني، ونادته بالاسم التشطيري لبلادنا لما قبل الوحدة.

 وقال شهود عيان من الجماهير اليمنية التي حضرت المباراة لـ"يمن برس" إن المذيعة الداخلية للملعب ذكرت قبل إذاعة النشيد الوطني الاسم التشطيري لما قبل الوحدة اليمنية والذي قوبل باستياء واسع مِن قبل البعثة الرسمية للاتحاد اليمني والجماهير اليمنية، و طالبوا باعتذار رسمي وفتح التحقيق في الأمر. 

وقال مصدر في بعثة المنتخب اليمني لـ"يمن برس" إن الاتحاد القطري لكرة القدم قدم اعتذاره للاتحاد اليمني لكرةالقدم  من خلال اتصال هاتفي قام به رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفةً ال ثاني لنائب رئيس الاتحاد اليمني رئيس البعثة اليمنية حسن باشنفر عن الخطأ الذي تم التأكيد أنه غير مقصود. 

وأكد آل خليفة أنه وجه بالتحقيق بالموضوع بناء على رغبة الاتحاد اليمني الذي لم يكتفِ بالاعتذار وطالب بالتحقيق بالأمر..

هذا وقد انتهت المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره العراقي بالتعادل السلبي .. بِعد أن كان منتخبنا متقدماً بهدف المطري الذي ألغاه الحكم بعد العودة للفأر.


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خاص - يمن برس

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