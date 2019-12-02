الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / لأجل أمريكا ..اليابان تؤكد شراء جزيرة مقابل 146 مليون دولار

لأجل أمريكا ..اليابان تؤكد شراء جزيرة مقابل 146 مليون دولار

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

أكد الأمين العام للحكومة اليابانية، يوشيهيدا سوغا، اليوم الاثنين، عقد اتفاق بين السلطات وشركة "تاستون أيربورت" اليابانية على شراء جزيرة "ماغي" غير المأهولة، جنوب غربي البلاد، مقابل 16 مليار ين (حوالي 146 مليون دولار) لإجراء هناك (على الجزيرة) تدريبات للطائرات على سطح حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية.



وأكد سوغا: "نود أن نبدأ في تجهيز هذا المرفق الدائم قريباً، الذي يعتبر أمرا بالغ الأهمية من وجهة نظر أمنية".

وتم التوصل إلى اتفاق على شراء الجزيرة من شركة "تاستون أيربورت"، وفقا لمصادر مختلفة، كان في كانون الثاني/يناير من هذا العام، لكن تم الانتهاء من تطوير جميع التفاصيل في الآونة الأخيرة فقط.



هذا وتقع جزيرة ماغي، التي تبلغ مساحتها حوالي ثمانية كيلومترات مربعة، في محافظة كاغوشيما، على بعد 400 كم من قاعدة إيفاكوني للقوات البحرية الأمريكية، ومن المفترض، أن يتم بناء مطار وغيره من المنشآت في الجزيرة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد الأمين العام للحكومة اليابانية، يوشيهيدا سوغا، اليوم الاثنين، عقد اتفاق بين السلطات وشركة "تاستون أيربورت" اليابانية على شراء جزيرة "ماغي" غير المأهولة، جنوب غربي البلاد، مقابل 16 مليار ين (حوالي 146 مليون دولار) لإجراء هناك (على الجزيرة) تدريبات للطائرات على سطح حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية.وأكد سوغا: "نود أن نبدأ في تجهيز هذا المرفق الدائم قريباً، الذي يعتبر أمرا بالغ الأهمية من وجهة نظر أمنية".وتم التوصل إلى اتفاق على شراء الجزيرة من شركة "تاستون أيربورت"، وفقا لمصادر مختلفة، كان في كانون الثاني/يناير من هذا العام، لكن تم الانتهاء من تطوير جميع التفاصيل في الآونة الأخيرة فقط.هذا وتقع جزيرة ماغي، التي تبلغ مساحتها حوالي ثمانية كيلومترات مربعة، في محافظة كاغوشيما، على بعد 400 كم من قاعدة إيفاكوني للقوات البحرية الأمريكية، ومن المفترض، أن يتم بناء مطار وغيره من المنشآت في الجزيرة.







اليابان جزيرة أمريكا



شارك الخبر أصدقاءك:



1516

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.



