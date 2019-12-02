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غسل الأسنان ثلاث مرات يوميا يحمي من فشل القلب

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*يمن برس - متابعات



غسل الأسنان ثلاث مرات يوميا قد يقلل خطر فشل القلب بنسبة تزيد عن 10 في المئة، حسب دراسة جديدة نشرت في المجلة الأوروبية للطب الوقائي لأمراض القلب.



وربط الباحثون ذلك بانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب والرجفان الأذيني، وهي حالة تسبب في معدل ضربات القلب غير المنتظم وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.



ويعتقد أن التنظيف المتكرر يقلل من البكتيريا التي تعيش بين الأسنان واللثة، مما يمنعها من دخول مجري الدم.



ووفقا للدراسة، درس العلماء في كوريا الجنوبية العلاقة بين صحة الفم ومشاكل القلب في دراسة شملت 161 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و79، وأجريت لهم فحوصات طبية روتينية بين 2003 و 2004.



وبحلول وقت المتابعة بعد عشر سنوات، كان نحو 5 في المائة قد طوروا قصورا في القلب وثلاثة في المائة من الرجفان الأذيني، وفقا للدراسة.



وارتبط التنظيف بالفرشاة ثلاث مرات أو أكثر في اليوم بانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 12 في المائة، وانخفاض خطر الرجفان الأذيني بنسبه 10 في المائة.



وكانت النتائج مستقلة عن العوامل التي تشمل العمر والجنس والوضع المالي والممارسة المنتظمة واستهلاك الكحول ومؤشر كتله الجسم، وفقا للدراسة.



وقالت الصحيفة إن دراسات أخرى أظهرت أن سوء النظافة عن طريق الفم يؤدي إلى البكتيريا في الدم، مما تسبب في التهاب في الجسم، كما يزيد من خطر ضربات غير منتظمة وفشل القلب.



وبحسب الدراسة قد يسبب الأمر أيضا ضعف قدرة القلب على ضخ الدم أو الاسترخاء والامتلاء بالدم.



وقال مؤلف الدراسة العليا الدكتور تاي جين سونغ، من جامعة ايوها للمرأة في سيول: "لقد درسنا مجموعة كبيرة على مدى فتره طويلة، مما يضيف قوة للنتائج التي توصلنا اليها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك غسل الأسنان ثلاث مرات يوميا قد يقلل خطر فشل القلب بنسبة تزيد عن 10 في المئة، حسب دراسة جديدة نشرت في المجلة الأوروبية للطب الوقائي لأمراض القلب.وربط الباحثون ذلك بانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب والرجفان الأذيني، وهي حالة تسبب في معدل ضربات القلب غير المنتظم وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.ويعتقد أن التنظيف المتكرر يقلل من البكتيريا التي تعيش بين الأسنان واللثة، مما يمنعها من دخول مجري الدم.ووفقا للدراسة، درس العلماء في كوريا الجنوبية العلاقة بين صحة الفم ومشاكل القلب في دراسة شملت 161 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و79، وأجريت لهم فحوصات طبية روتينية بين 2003 و 2004.وبحلول وقت المتابعة بعد عشر سنوات، كان نحو 5 في المائة قد طوروا قصورا في القلب وثلاثة في المائة من الرجفان الأذيني، وفقا للدراسة.وارتبط التنظيف بالفرشاة ثلاث مرات أو أكثر في اليوم بانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 12 في المائة، وانخفاض خطر الرجفان الأذيني بنسبه 10 في المائة.وكانت النتائج مستقلة عن العوامل التي تشمل العمر والجنس والوضع المالي والممارسة المنتظمة واستهلاك الكحول ومؤشر كتله الجسم، وفقا للدراسة.وقالت الصحيفة إن دراسات أخرى أظهرت أن سوء النظافة عن طريق الفم يؤدي إلى البكتيريا في الدم، مما تسبب في التهاب في الجسم، كما يزيد من خطر ضربات غير منتظمة وفشل القلب.وبحسب الدراسة قد يسبب الأمر أيضا ضعف قدرة القلب على ضخ الدم أو الاسترخاء والامتلاء بالدم.وقال مؤلف الدراسة العليا الدكتور تاي جين سونغ، من جامعة ايوها للمرأة في سيول: "لقد درسنا مجموعة كبيرة على مدى فتره طويلة، مما يضيف قوة للنتائج التي توصلنا اليها.







طب صحة غسل الاسنان



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