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مدرب العراق: الحكم قتل المباراة في الدقائق الأولى!

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*يمن برس - متابعات

ألقى السلوفيني سريتشكو كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم باللوم في الأداء السيئ لفريقه اليوم أمام المنتخب اليمني على طرد لاعبه مصطفى مصلوخي بعد سبع دقائق فقط من بداية المباراة معترفا بأن الفريق لم يقدم الأداء المطلوب لكنه خرج بنتيجة جيدة.



وأهدر المنتخب العراقي فرصة تحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول للبطولة حيث فشل اليوم في تحقيق الفوز الثالث له على التوالي في المجموعة وحصل على نقطة التعادل ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة علما بأنه ضمن التأهل قبل مباريات هذه الجولة.



وكان المنتخب اليمني خرج رسميا من البطولة قبل مباريات هذه الجولة فيما حصل اليوم على النقطة الوحيدة له في البطولة الحالية وإن ظل في المركز الرابع الأخير في المجموعة.



وأوضح كاتانيتش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : "لعبنا نحو 90 دقيقة بعشرة لاعبين فقط وهذا أمر صعب للغاية. المباراة لم تكن سهلة. لم تكن مهمة للغاية لأننا حسمنا التأهل قبلها".



وأضار : "اضطررنا لبذل جهد كبير من أجل تعويض النقص العددي في صفوفنا بعد الطرد وهو ليس مؤشرا جيدا قبل المباراة المقبلة في المربع الذهبي لكننا سنحاول الإعداد لها جيدا".



وعما إذا كان تسرع في التغيير بإخراج علاء عبد الزهرة ما أثر سلبيا على القدرات الهجومية للفريق ، أوضح كاتانيتش ضاحكا : "يمكن لكل شخص أن يفكر كما يريد لكننا اضطررنا للعب بعشرة لاعبين منذ بداية اللقاء. ربما أخطأنا ولكن من النادر أن تلعب بعشرة لاعبين طوال هذه الفترة".



وأضاف : "أشعر بالسعادة للخروج بنتيجة التعادل السلبي لأن النتيجة كان من الممكن أن تصبح أسوأ. حرصنا على الهجوم بقدر الإمكان ونسعى دائما للهجوم. ويجب ألا ننسى أن الفريق به العديد من اللاعبين الشبان ويحتاجون لتطوير مستواهم أيضا".



وتعادل الفريقان اليوم الاثنين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ألقى السلوفيني سريتشكو كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم باللوم في الأداء السيئ لفريقه اليوم أمام المنتخب اليمني على طرد لاعبه مصطفى مصلوخي بعد سبع دقائق فقط من بداية المباراة معترفا بأن الفريق لم يقدم الأداء المطلوب لكنه خرج بنتيجة جيدة.وأهدر المنتخب العراقي فرصة تحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول للبطولة حيث فشل اليوم في تحقيق الفوز الثالث له على التوالي في المجموعة وحصل على نقطة التعادل ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة علما بأنه ضمن التأهل قبل مباريات هذه الجولة.وكان المنتخب اليمني خرج رسميا من البطولة قبل مباريات هذه الجولة فيما حصل اليوم على النقطة الوحيدة له في البطولة الحالية وإن ظل في المركز الرابع الأخير في المجموعة.وأوضح كاتانيتش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : "لعبنا نحو 90 دقيقة بعشرة لاعبين فقط وهذا أمر صعب للغاية. المباراة لم تكن سهلة. لم تكن مهمة للغاية لأننا حسمنا التأهل قبلها".وأضار : "اضطررنا لبذل جهد كبير من أجل تعويض النقص العددي في صفوفنا بعد الطرد وهو ليس مؤشرا جيدا قبل المباراة المقبلة في المربع الذهبي لكننا سنحاول الإعداد لها جيدا".وعما إذا كان تسرع في التغيير بإخراج علاء عبد الزهرة ما أثر سلبيا على القدرات الهجومية للفريق ، أوضح كاتانيتش ضاحكا : "يمكن لكل شخص أن يفكر كما يريد لكننا اضطررنا للعب بعشرة لاعبين منذ بداية اللقاء. ربما أخطأنا ولكن من النادر أن تلعب بعشرة لاعبين طوال هذه الفترة".وأضاف : "أشعر بالسعادة للخروج بنتيجة التعادل السلبي لأن النتيجة كان من الممكن أن تصبح أسوأ. حرصنا على الهجوم بقدر الإمكان ونسعى دائما للهجوم. ويجب ألا ننسى أن الفريق به العديد من اللاعبين الشبان ويحتاجون لتطوير مستواهم أيضا".وتعادل الفريقان اليوم الاثنين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر.







العراق اليمن كأس الخليج



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