مقتل شاب يمني مغترب في أمريكا بظروف غامصة

*يمن برس - خاص
قتل شاب يمني مغترب في الولايات المتحدة الأمريكية بظروف غامضة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وقالت صفحة المغترب اليمني في أمريكا على "فيسبوك" إن الشاب مالك العطاب (عشرون عاماً) عُثر عليه مقتولا ًفي مدينة فيلادلفيا منذ أكثر من أسبوع.
وأوضحت أن الشاب اليمني من سكان مدينة نيويورك وذهب إلى فلادلفيا برفقة أصدقاءه الأمريكين على متن سيارته التي وجدتها شرطة الأمريكية مركونه في أحد شوارع المدينة.
وأشارت إلى أن الشاب اليمني لم يكن يحمل أوراقه الثبوتية ما استدعى الشرطة للتعرف عليه عن طريق بصماته وابلاغ أسرته بمقتله بعد أسبوع من الحادثة.
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