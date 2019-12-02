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ميسي يخطف الكرة الذهبية للمرة السادسة وهذا مركز صلاح ومحرز

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*يمن برس - متابعات





حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2019، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في باريس مساء الاثنين.



وتوج ميسي بالكرة الذهبية (بالون دور) للمرة السادسة في تاريخه، متفوقا على الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، الذي حل ثانيا.



وحصل ميسي على أعلى عدد من أصوات الصحفيين المختارين من حول العالم، وهو المعيار الذي حددته مجلة "فرانس فوتبول" المانحة للجائزة.



وسبق لميسي أن حقق الكرة الذهبية 5 مرات في السابق، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، وغابت الجائزة عن خزينة نجم برشلونة في المواسم الـ4 الماضية، ليتفوق على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حقق الجائزة 5 مرات، و"يفض الاشتباك" التاريخي بشأن العدد الأكبر من الكرات الذهبية بينهما.



وحل رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي في المركز الثالث، بينما جاء السنغالي المتألق ساديو ماني مهاجم ليفربول رابعا.



وجاء النجم المصري محمد صلاح بالمركز الخامس في تصنيف الجائزة، متفوقا على نجوم كبار في عالم الكرة، مثل الفرنسي كيليان مبابي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.



كما حل النجم الجزائري رياض محرز في المركز العاشر في تصنيف اللاعبين، بعد موسم حافل حقق فيه الدوري الإنجليزي الممتاز مع ناديه مانشستر سيتي، ولقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الجزائر.



وحصل البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، على جائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها "فرانس فوتبول" هذه الجائزة.



وحقق المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم، وذلك بعد موسمه الحافل مع ناديه أياكس أمستردام الهولندي، قبل الانتقال ليوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2019، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في باريس مساء الاثنين.وتوج ميسي بالكرة الذهبية (بالون دور) للمرة السادسة في تاريخه، متفوقا على الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، الذي حل ثانيا.وحصل ميسي على أعلى عدد من أصوات الصحفيين المختارين من حول العالم، وهو المعيار الذي حددته مجلة "فرانس فوتبول" المانحة للجائزة.وسبق لميسي أن حقق الكرة الذهبية 5 مرات في السابق، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، وغابت الجائزة عن خزينة نجم برشلونة في المواسم الـ4 الماضية، ليتفوق على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حقق الجائزة 5 مرات، و"يفض الاشتباك" التاريخي بشأن العدد الأكبر من الكرات الذهبية بينهما.وحل رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي في المركز الثالث، بينما جاء السنغالي المتألق ساديو ماني مهاجم ليفربول رابعا.وجاء النجم المصري محمد صلاح بالمركز الخامس في تصنيف الجائزة، متفوقا على نجوم كبار في عالم الكرة، مثل الفرنسي كيليان مبابي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.كما حل النجم الجزائري رياض محرز في المركز العاشر في تصنيف اللاعبين، بعد موسم حافل حقق فيه الدوري الإنجليزي الممتاز مع ناديه مانشستر سيتي، ولقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الجزائر.وحصل البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، على جائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها "فرانس فوتبول" هذه الجائزة.وحقق المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم، وذلك بعد موسمه الحافل مع ناديه أياكس أمستردام الهولندي، قبل الانتقال ليوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.







ميسي الكرة الذهبية صلاح



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