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محافظ تعز يكشف عن قرار رئاسي للتحقيق في مقتل العميد الحمادي

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قرار عاجل من الرئيس هادي

*يمن برس - خاص

قال محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، مساء الاثنين، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، سيصدر قراراً رئاسياً بالتحقيق في مقتل قائد اللواء 35 مدرع، العميد الركن عدنان الحمادي.



وأضاف شمسان، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن الرئيس هادي "سوف يصدر قراراً بتشكيل لجنة من الجهات العليا للتحقيق في استشهاد العميد الركن عدنان الحمادي".



وكان رئيس الحكومة الشرعية معين عبد الملك وجه الأجهزة العسكرية والأمنية بملاحقة قتلة العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والرادع، وكشف ملابسات هذه العملية الإرهابية الغادرة، للرأي العام.



وتوفي قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، الاثنين، متأثراً بجراحة البالغة، بعد تعرضه للاغتيال برصاص شقيقه جلال بسبب خلافات شخصية في منطقة بني حماد بمديرية المواسط بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، مساء الاثنين، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، سيصدر قراراً رئاسياً بالتحقيق في مقتل قائد اللواء 35 مدرع، العميد الركن عدنان الحمادي.وأضاف شمسان، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن الرئيس هادي "سوف يصدر قراراً بتشكيل لجنة من الجهات العليا للتحقيق في استشهاد العميد الركن عدنان الحمادي".وكان رئيس الحكومة الشرعية معين عبد الملك وجه الأجهزة العسكرية والأمنية بملاحقة قتلة العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والرادع، وكشف ملابسات هذه العملية الإرهابية الغادرة، للرأي العام.وتوفي قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، الاثنين، متأثراً بجراحة البالغة، بعد تعرضه للاغتيال برصاص شقيقه جلال بسبب خلافات شخصية في منطقة بني حماد بمديرية المواسط بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).







اليمن الحمادي قرار رئاسي



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