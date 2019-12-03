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2369 قتيلاً وجريحاً من المدنيين بخروقات الحوثيين للهدنة في الحديدة

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قتلى مدنيين في الحديدة

*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، الاثنين، عن مقتل 217 مدنياً وجرح 2152 آخرين، جراء خروقات ميليشيات الحوثي للهدنة الأممية في الحديدة، غرب البلاد، منذ إعلانها في 18 ديسمبر 2018.



وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان له، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت أبشع الجرائم والمجازر الوحشية بحق المدنيين.. لافتاً إلى تعدد وسائل الإجرام وتنوع أساليب الخروقات والانتهاكات للميليشيات بحق المدنيين منذ اللحظات الأولى لدخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ وحتى يومنا هذا.



وأضاف أن ميليشيا الحوثي قامت باستهداف وقصف المدن والأحياء السكنية ومنازل المواطنين في الحديدة بمختلف القذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة والثقيلة.. مشيراً إلى أن الميليشيات عمدت كذلك إلى استهداف مباشر للمواطنين وزرع حقول الألغام المنتظمة والعشوائية والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والفرعية والمزارع.



ووصف البيان الهدنة الأممية بـ "العقيمة"، إذ زادت خلالها معاناة أبناء الحديدة ولم تستطع حمايتهم من بطش وإجرام ميليشيات الحوثي. وذكر أن حصيلة عدد القتلى والجرحى من المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار بلغت (217) قتيلاً وعدد الجرحى (2152) جريحاً معظمهم من النساء والأطفال .



وبحسب البيان، فإن من بين المناطق التي ارتكبت فيها ميليشيات الحوثي جرائمها بحق المدنيين: التحيتا، الجبلية، الحيمة، المتينة، حيس، الخوخة، الغويرق، المغرس، الجاح، الدريهمي، الطائف، الجريبة، الحالي، الحوك، منظر، المسنا.



ورصد سقوط 7 قتلى مدنيين و88 جريحا منذ اليوم الأول لسريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018 وحتى نهاية الشهر ذاته. وأكد تواصل سلسلة الجرائم الحوثية بحق المدنيين في الحديدة منذ مطلع العام الجاري، إذ ارتفعت وتيرة انتهاكاتها على امتداد مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة وبشكل يومي.



وأشار بيان المركز الإعلامي لألوية العمالقة إلى سقوط 25 قتيلاً و224 جريحا معظمهم من النساء والأطفال في شهر يناير 2019، جراء عمليات القصف والاستهداف وانفجار الألغام والعبوات الحوثية.



وفي فبراير 2019 بلغ عدد القتلى 23 مدنياً، و199 جريحاً، وفي الشهر الذي تلاه قتلت ميليشيات الحوثي 20 مدنياً و166 جريحا. أما في شهر أبريل 2019، فبلغ عدد القتلى 16 مدنياً، فيما بلغ عدد الجرحى 153 جريحاً.



وتيرة انتهاكات مرتفعة

وارتفع عدد القتلى في مايو 2019 جراء انتهاكات الحوثيين إلى 18 قتيلاً ، و179 جريحاً، و17 قتيلاً و190 جريحاً في شهر يونيو من ذات العام. فيما رفعت الميليشيات، وفق البيان، من وتيرة انتهاكاتها ضد المدنيين في يوليو 2019 حيث بلغ عدد القتلى 18 مدنياً، و200 جريحاً، وفي أغسطس قتل 14 مدنياً، و198 جريحاً.



ووصل عدد الضحايا المدنيين في شهر سبتمبر 2019 جراء خروقات الحوثيين للهدنة الأممية في الحديدة، الى 23 قتيلا و197 جريحاً، إضافة إلى 21 قتيلاً و 212 جريح في أكتوبر الماضي. وفي شهر نوفمبر 2019 بلغ عدد الضحايا 15 قتيلاً مدنياً و146 جريحاً.



وأكد البيان، أن جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي تزداد يومآ بعد آخر بحق المدنيين الأبرياء في مختلف مديريات ومناطق محافظة الحديدة، مستخدمة أبشع الوسائل الإجرامية.



وتتهم القوات المشتركة، الأمم المتحدة وبعثة الرقابة الأممية على وقف إطلاق النار في الحديدة، بالتغاضي والصمت على جرائم وخروقات الحوثيين، واستمرار مماطلتها في تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، والذي يتضمن انسحاب الميليشيات من مدينة وموانئ الحديدة، وفتح ممرات إنسانية للإغاثة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، الاثنين، عن مقتل 217 مدنياً وجرح 2152 آخرين، جراء خروقات ميليشيات الحوثي للهدنة الأممية في الحديدة، غرب البلاد، منذ إعلانها في 18 ديسمبر 2018.وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان له، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت أبشع الجرائم والمجازر الوحشية بحق المدنيين.. لافتاً إلى تعدد وسائل الإجرام وتنوع أساليب الخروقات والانتهاكات للميليشيات بحق المدنيين منذ اللحظات الأولى لدخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ وحتى يومنا هذا.وأضاف أن ميليشيا الحوثي قامت باستهداف وقصف المدن والأحياء السكنية ومنازل المواطنين في الحديدة بمختلف القذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة والثقيلة.. مشيراً إلى أن الميليشيات عمدت كذلك إلى استهداف مباشر للمواطنين وزرع حقول الألغام المنتظمة والعشوائية والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والفرعية والمزارع.ووصف البيان الهدنة الأممية بـ "العقيمة"، إذ زادت خلالها معاناة أبناء الحديدة ولم تستطع حمايتهم من بطش وإجرام ميليشيات الحوثي. وذكر أن حصيلة عدد القتلى والجرحى من المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار بلغت (217) قتيلاً وعدد الجرحى (2152) جريحاً معظمهم من النساء والأطفال .وبحسب البيان، فإن من بين المناطق التي ارتكبت فيها ميليشيات الحوثي جرائمها بحق المدنيين: التحيتا، الجبلية، الحيمة، المتينة، حيس، الخوخة، الغويرق، المغرس، الجاح، الدريهمي، الطائف، الجريبة، الحالي، الحوك، منظر، المسنا.ورصد سقوط 7 قتلى مدنيين و88 جريحا منذ اليوم الأول لسريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018 وحتى نهاية الشهر ذاته. وأكد تواصل سلسلة الجرائم الحوثية بحق المدنيين في الحديدة منذ مطلع العام الجاري، إذ ارتفعت وتيرة انتهاكاتها على امتداد مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة وبشكل يومي.وأشار بيان المركز الإعلامي لألوية العمالقة إلى سقوط 25 قتيلاً و224 جريحا معظمهم من النساء والأطفال في شهر يناير 2019، جراء عمليات القصف والاستهداف وانفجار الألغام والعبوات الحوثية.وفي فبراير 2019 بلغ عدد القتلى 23 مدنياً، و199 جريحاً، وفي الشهر الذي تلاه قتلت ميليشيات الحوثي 20 مدنياً و166 جريحا. أما في شهر أبريل 2019، فبلغ عدد القتلى 16 مدنياً، فيما بلغ عدد الجرحى 153 جريحاً.وتيرة انتهاكات مرتفعةوارتفع عدد القتلى في مايو 2019 جراء انتهاكات الحوثيين إلى 18 قتيلاً ، و179 جريحاً، و17 قتيلاً و190 جريحاً في شهر يونيو من ذات العام. فيما رفعت الميليشيات، وفق البيان، من وتيرة انتهاكاتها ضد المدنيين في يوليو 2019 حيث بلغ عدد القتلى 18 مدنياً، و200 جريحاً، وفي أغسطس قتل 14 مدنياً، و198 جريحاً.ووصل عدد الضحايا المدنيين في شهر سبتمبر 2019 جراء خروقات الحوثيين للهدنة الأممية في الحديدة، الى 23 قتيلا و197 جريحاً، إضافة إلى 21 قتيلاً و 212 جريح في أكتوبر الماضي. وفي شهر نوفمبر 2019 بلغ عدد الضحايا 15 قتيلاً مدنياً و146 جريحاً.وأكد البيان، أن جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي تزداد يومآ بعد آخر بحق المدنيين الأبرياء في مختلف مديريات ومناطق محافظة الحديدة، مستخدمة أبشع الوسائل الإجرامية.وتتهم القوات المشتركة، الأمم المتحدة وبعثة الرقابة الأممية على وقف إطلاق النار في الحديدة، بالتغاضي والصمت على جرائم وخروقات الحوثيين، واستمرار مماطلتها في تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، والذي يتضمن انسحاب الميليشيات من مدينة وموانئ الحديدة، وفتح ممرات إنسانية للإغاثة.







الحديدة الهدنة الأممية خروقات الحوثيين



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