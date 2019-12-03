هجوم حوثي عنيف على كيلو 16 بالحديدة والقوات المشتركة تتصدى له

*يمن برس - متابعة خاصة
تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي على منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.
وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة لمدة ساعات مع عناصر مليشيات الحوثي التي هاجمت بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .
وأضاف المصادر، أن القوات المشتركة كبدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح ، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى .
وأشارت المصادر، إلى أن القوات المشتركة تمكنت من تدمير الأسلحة الثقيلة التابعة لمليشيات الحوثي فيما لاذ من تبقى من عناصر المليشيا بالفرار .
يذكر أن المليشيات الحوثية تصعد بشكل مستمر من خروقاتها للهدنة الهشة التي تم الاتفاق عليها في استوكهولم في مثل هذا الشهر من السنة المنصرمة.
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