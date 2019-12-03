الحوثيون يقتحمون مكتب منظمة إغاثية بذمار وينهبون محتوياته

*يمن برس - متابعة خاصة
اقتحمت مليشيات الحوث مكتب الإغاثة الإسلامية بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء، واستولت على المبنى، ونهبت سلالا غذائية بالقوة.
وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي استولت على مبنى مكتب الإغاثة الإسلامية بالقوة، وأرغمت موظفيها على تسجيل أسماء قيادات وعناصر موالية لها ضمن الكشوفات ونهبت السلال الغذائية المقررة لآلاف الفقراء.
وفي شهر سبتمبر الماضي أسقطت مليشيات الحوثي أكثر من 200 شخص من كشوفات الاستحقاق الغذائي واستبدلتهم بعدد من قياداتها وعناصرها.
الجدير بالذكر أن سبع منظمات عالمية في مجالي الإغاثة والصحة يشرف على نشاطها ما تسمى "لجنة التنسيق للشؤون الإنسانية" والذي يديرها القيادي الحوثي منير المروني.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك