الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / العميد عدنان الحمادي يرسل وصايا ورسائل لأبناء تعز قبل اغتياله "فيديو"

العميد عدنان الحمادي يرسل وصايا ورسائل لأبناء تعز قبل اغتياله "فيديو"

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

العميد عدنان الحمادي

*يمن برس - خاص



تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للعميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 الذي اغتيل يوم أمس في ظروف غامضة، وهو يوجه رسائل هامة لأبناء تعز.



وقال الراحل العميد الحمادي في رسالته إن تعز لن تتحرر إلا بتوحيد كل جهود أبناء تعز العسكرية والسياسية.



وحذر الحمادي من التباين والاختلاف في الطرح ووجهات النظر بين القوى السياسية والعسكرية في تعز، الذي يتسبب في عرقلة عملية التحرير، وتواصل معاناة أبناء تعز.



ودعا الحمادي إلى توحيد الصفوف والخطاب الإعلامي، و الإتجاه نحو معركة التحرير بقلب واحد، وستكون النتيجة لصالح القوى الوطنية بإذن الله حسب قوله.



يذكر أن العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 اغتيل أمس في ظروف غامضة وماتزال التحقيقات جارية في ملابسات الحادثة.



لمتابعة الفيديو اضغط الرابط

https://youtu.be/RgXyPu-nBHs





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للعميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 الذي اغتيل يوم أمس في ظروف غامضة، وهو يوجه رسائل هامة لأبناء تعز.وقال الراحل العميد الحمادي في رسالته إن تعز لن تتحرر إلا بتوحيد كل جهود أبناء تعز العسكرية والسياسية.وحذر الحمادي من التباين والاختلاف في الطرح ووجهات النظر بين القوى السياسية والعسكرية في تعز، الذي يتسبب في عرقلة عملية التحرير، وتواصل معاناة أبناء تعز.ودعا الحمادي إلى توحيد الصفوف والخطاب الإعلامي، و الإتجاه نحو معركة التحرير بقلب واحد، وستكون النتيجة لصالح القوى الوطنية بإذن الله حسب قوله.يذكر أن العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 اغتيل أمس في ظروف غامضة وماتزال التحقيقات جارية في ملابسات الحادثة.لمتابعة الفيديو اضغط الرابطhttps://youtu.be/RgXyPu-nBHs

- فيديو :









العميد عدنان الحمادي تعز رسائل



شارك الخبر أصدقاءك:



1860

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.



