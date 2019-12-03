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الريال اليمني يواصل الانهيار أمام الدولار والعملات الأجنبية
الثلاثاء, 03 ديسمبر, 2019 02:17:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
واصل الريال اليمن انهياره وتراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019م كما ياي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 154.8
الدولار : 589
الإماراتي : 157
العماني : 1510
ذهب كسر 21 : 23,850
(( أسعار البيع ))
السعودي : 155.3
الدولار : 592.5
الإماراتي : 159.5
العماني : 1530
ذهب كسر 21 : 24,150
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