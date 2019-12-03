وصول باخرة إلى ميناء الزيت بعدن وهذا ما تحمله!

*يمن برس -عدن
دخلت مساء الاثنين، إلى رصيف ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن الباخرة C. CATREEN وعلى متنها حوالي 7800 طن من مادة الديزل، المخصص للكهرباء.
وقالت مصادر مطلعة إن عملية تفريغ الباخرة لخزانات شركة مصافي عدن سيبدأ خلال الساعات القادمة، ومن ثم ضخها لمنشأة شركة النفط قبل توزيعها وفق الجداول المعدة سلفاً على محطات توليد الكهرباء.
وبحسب مصادر مطلعة بمؤسسة الكهرباء، فإن هذه الكمية تُعد إسعافية فقط، حيث تتنتظر المؤسسة وصول باخرة تحمل نحو 47 ألف طن متري من الديزل.
ويأتي وصول هذه الشحنة بالتزامن مع نفاد مادة الديزل المشغلة لمحطات توليد الكهرباء، وهو ما تسبب في تزايد ساعات انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين.
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