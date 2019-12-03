الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / وصول باخرة إلى ميناء الزيت بعدن وهذا ما تحمله!

وصول باخرة إلى ميناء الزيت بعدن وهذا ما تحمله!

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

باخرة نقل

*يمن برس -عدن

دخلت مساء الاثنين، إلى رصيف ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن الباخرة C. CATREEN وعلى متنها حوالي 7800 طن من مادة الديزل، المخصص للكهرباء.



وقالت مصادر مطلعة إن عملية تفريغ الباخرة لخزانات شركة مصافي عدن سيبدأ خلال الساعات القادمة، ومن ثم ضخها لمنشأة شركة النفط قبل توزيعها وفق الجداول المعدة سلفاً على محطات توليد الكهرباء.



وبحسب مصادر مطلعة بمؤسسة الكهرباء، فإن هذه الكمية تُعد إسعافية فقط، حيث تتنتظر المؤسسة وصول باخرة تحمل نحو 47 ألف طن متري من الديزل.



ويأتي وصول هذه الشحنة بالتزامن مع نفاد مادة الديزل المشغلة لمحطات توليد الكهرباء، وهو ما تسبب في تزايد ساعات انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دخلت مساء الاثنين، إلى رصيف ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن الباخرة C. CATREEN وعلى متنها حوالي 7800 طن من مادة الديزل، المخصص للكهرباء.وقالت مصادر مطلعة إن عملية تفريغ الباخرة لخزانات شركة مصافي عدن سيبدأ خلال الساعات القادمة، ومن ثم ضخها لمنشأة شركة النفط قبل توزيعها وفق الجداول المعدة سلفاً على محطات توليد الكهرباء.وبحسب مصادر مطلعة بمؤسسة الكهرباء، فإن هذه الكمية تُعد إسعافية فقط، حيث تتنتظر المؤسسة وصول باخرة تحمل نحو 47 ألف طن متري من الديزل.ويأتي وصول هذه الشحنة بالتزامن مع نفاد مادة الديزل المشغلة لمحطات توليد الكهرباء، وهو ما تسبب في تزايد ساعات انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين.







الزيت باخرة عدن



شارك الخبر أصدقاءك:



1063

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.



