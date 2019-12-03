بذبحة صدرية ..منتخبنا الوطني يفقد منسقه الإعلامي في قطر

*يمن برس -متابعة خاصة
توفي المنسق الإعلامي للمنتخب اليمني للشباب، عبدالله قائد، في إحدى مستشفيات الدوحة بدولة قطر إثر ذبحة صدرية تعرض لها في بداية نوفمبر الماضي.
وأصيب عبدالله قائد بذبحة صدرية مما أدى الى مضاعفات أُدخل على اثرها إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة القطرية الدوحة، ونصحه الأطباء باجراء عملية قلب مفتوح.
وظل المنسق الاعلامي للمنتخب اليمني، طريح الفراش في أحد مستشفيات الدوحة، منذ تعرضه لذبحة صدرية بداية نوفمبر الماضي، وحتى وافته المنية مساء أمس الاثنين.
وعبدالله قائد، أحد ألمع نجوم الإعلام الرياضي في اليمن، وعمل نائب رئيس القسم الرياضي بصحيفة 14 أكتوبر بعدن، وبرحيله خسر الإعلام الرياضي والصحافة الرياضية كادراً، أكد الجميع بأنه كان وفياً ومخلصاً لمهنته.
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