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المحافظ بن عديو يستغنى عن خدمات شركة "أجريكو" للطاقة المشتراة ويوقع مع "انتراكس"
الثلاثاء, 03 ديسمبر, 2019 02:57:00 مساءً

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رسالة المحافظ

*يمن برس - متابعات
أعلن محافظ شبوة "محمد صالح بن عديو" الاستغناء عن خدمات شركة "أجريكو" للطاقة المشتراة، وإبرام عقد جديد مع "انتراكس" لإنتاج  10 ميجا واط من الطاقة.

وأكد"بن عديو" إبرام عقد اسعافي مع شركة انتراكس للطاقة لتزويد المحافظة بوحدة توليد جديدة تبلغ قوتها خمسة عشر ميجاوات، يتم تركيبها خلال خمسة عشر يوما تنتهي بالتمليك.

وأوضح "بن عديو" في رسالة إلى مجموعة "السعدي" وكيل شركة "أجريكو" في اليمن، أن الشركة "لم تقدر الوضع العام الذي تعيشه البلد ولا الجهود التي تبذلها قيادة المحافطة و الحكومة و وزارة المالية من أجل حصول الشركة على مستحقاتها المالية".

وأشار إلى أن شركة أجريكو تسببت بشكل مستمر في توقف الكهرباء بين الحين والآخر، وحرمان المواطنين من التيار الكهربائي لأيام متواصلة، ما جعل السلطة نتخذ هذا الإجراءات الاسعافية.


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خاص - يمن برس

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