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فيروس"غرب النيل" يبدأ انتشاره في تعز ومسؤول طبي يؤكد إصابة العشرات في المحافظة

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تعبيرية

*يمن برس -متابعة خاصة

أعلن مسؤول طبي في محافظة تعز ، اليوم الثلاثاء،عن رصد أكثر من 300 حالة يشتبه إصابتها بفيروس "غرب النيل" في المحافظة، بينها 24 حالة مؤكدة مخبريا.



ونقلت وكالة الأنضول عن تيسير السامعي، نائب مدير إدارة الإعلام والتثقيف الصحي بمكتب وزارة الصحة في تعز قوله إن "مكتب الصحة يبذل جهودا من أجل العمل على الحد من انتشار هذا الفيروس".







وتابع: "قام المكتب مؤخرا بحملات رش ضبابي لمكافحة البعوض الناقل للفيروسات، خصوصا في المناطق التي ظهر فيها فيروس غرب النيل".







ويأتي ظهور الفيروس في ظل استمرار انتشار وباء "حمى الضنك" في تعز؛ الذي أدى إلى وفاة 10 أشخاص، مع تسجيل 10 آلاف حالة يشتبه إصابتها بالوباء منذ بداية 2019، حسب المصدر.



ووفق منظمة الصحة العالمية، ينتقل فيروس "غرب النيل" إلى البشر عن طريق لدغات البعوض الحامل للعدوى، ويمكن أن يتسبّب في الإصابة بمرض عصبي.



غير أنه لا تظهر أي أعراض على نحو 80 بالمئة من المصابين بالعدوى، فيما يصاب البعض بالحمى والصداع والتعب والأوجاع الجسدية والغثيان والتقيؤ والطفح الجلدي وتورم الغدد اللمفاوية.



ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا حادا جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن مسؤول طبي في محافظة تعز ، اليوم الثلاثاء،عن رصد أكثر من 300 حالة يشتبه إصابتها بفيروس "غرب النيل" في المحافظة، بينها 24 حالة مؤكدة مخبريا.ونقلت وكالة الأنضول عن تيسير السامعي، نائب مدير إدارة الإعلام والتثقيف الصحي بمكتب وزارة الصحة في تعز قوله إن "مكتب الصحة يبذل جهودا من أجل العمل على الحد من انتشار هذا الفيروس".وتابع: "قام المكتب مؤخرا بحملات رش ضبابي لمكافحة البعوض الناقل للفيروسات، خصوصا في المناطق التي ظهر فيها فيروس غرب النيل".ويأتي ظهور الفيروس في ظل استمرار انتشار وباء "حمى الضنك" في تعز؛ الذي أدى إلى وفاة 10 أشخاص، مع تسجيل 10 آلاف حالة يشتبه إصابتها بالوباء منذ بداية 2019، حسب المصدر.ووفق منظمة الصحة العالمية، ينتقل فيروس "غرب النيل" إلى البشر عن طريق لدغات البعوض الحامل للعدوى، ويمكن أن يتسبّب في الإصابة بمرض عصبي.غير أنه لا تظهر أي أعراض على نحو 80 بالمئة من المصابين بالعدوى، فيما يصاب البعض بالحمى والصداع والتعب والأوجاع الجسدية والغثيان والتقيؤ والطفح الجلدي وتورم الغدد اللمفاوية.ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا حادا جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.







فيروس غرب النيل تعز



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