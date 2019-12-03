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خلل فني يخرج منظومة كهرباء عدن عن الخدمة بشكل كلي

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محطة كهرباء في عدن

*يمن برس -عدن

خرجت قبل قليل منظومة كهرباء عدن عن الخدمة جراء خلل فني أصاب كيبل 33ك.ف بمحطة باجرش المؤجرة في مديرية خور مكسر .



وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد المسبحي إن خللا فنيا أدى إلى خروج المنظومة الوطنية للكهرباء عن الخدمة ظهيرة اليوم الثلاثاء.



وأوضح المسبحي في تصريح له أن الفنيين باشروا بإصلاح الخلل على الفور وجميع الطواقم في إدارة التحكم وصيانة الكابلات ومحطات التوليد يعكفون حاليا على إعادة تشغيل منظومة التوليد الكهربائية والتي سيتم إعادة إصلاحها وإدخالها بطريقة تدريجية خلال الساعات القليلة القادمة .



وعبر المسبحي عن أسفه الشديد لهذا الخلل الطارئ الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مديريات العاصمة عدن وضواحيها المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك خرجت قبل قليل منظومة كهرباء عدن عن الخدمة جراء خلل فني أصاب كيبل 33ك.ف بمحطة باجرش المؤجرة في مديرية خور مكسر .وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد المسبحي إن خللا فنيا أدى إلى خروج المنظومة الوطنية للكهرباء عن الخدمة ظهيرة اليوم الثلاثاء.وأوضح المسبحي في تصريح له أن الفنيين باشروا بإصلاح الخلل على الفور وجميع الطواقم في إدارة التحكم وصيانة الكابلات ومحطات التوليد يعكفون حاليا على إعادة تشغيل منظومة التوليد الكهربائية والتي سيتم إعادة إصلاحها وإدخالها بطريقة تدريجية خلال الساعات القليلة القادمة .وعبر المسبحي عن أسفه الشديد لهذا الخلل الطارئ الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مديريات العاصمة عدن وضواحيها المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء.







منظومة كهرباء عدن خلل فني المسبحي



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