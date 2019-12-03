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إيران تعتبر اليمن قضيتها الكبرى وتدعو إلى الالتزام بالهدنة لإنهاء الصراع

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علي لاريجاني

*يمن برس -وكالات

أكد علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني على ضرورة إنهاء الحرب في اليمن وتسوية الأزمة اليمنية عبر الحوار.



وقال لاريجاني: "قضية اليمن تعتبر قضيتنا الكبرى التي نأمل بحلها عبر الحوار"، وأضاف: "على الطرف الآخر ـ التحالف ـ أن يدرك أنه لا يمكنه أن يحل قضية اليمن بالقوة ولا بد من إقرار الهدنة أولا ومن ثم التحرك نحو الأمور الأخرى".



وأشار المسؤول الايراني إلى دور عمان في إرساء السلام في المنطقة قائلاً: إن "دور سلطنة عمان في إرساء أجواء السلام والاستقرار في المنطقة لافت وأن العلاقات بين إيران وسلطنة عمان كانت جيدة ونامية على الدوام".



جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي يزور طهران، حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".



من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني، ضرورة الاستفادة من الفرصة السانحة لمعالجة الازمات في المنطقة.



ومنذ خمسة أعوام تشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف ومليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني على ضرورة إنهاء الحرب في اليمن وتسوية الأزمة اليمنية عبر الحوار.وقال لاريجاني: "قضية اليمن تعتبر قضيتنا الكبرى التي نأمل بحلها عبر الحوار"، وأضاف: "على الطرف الآخر ـ التحالف ـ أن يدرك أنه لا يمكنه أن يحل قضية اليمن بالقوة ولا بد من إقرار الهدنة أولا ومن ثم التحرك نحو الأمور الأخرى".وأشار المسؤول الايراني إلى دور عمان في إرساء السلام في المنطقة قائلاً: إن "دور سلطنة عمان في إرساء أجواء السلام والاستقرار في المنطقة لافت وأن العلاقات بين إيران وسلطنة عمان كانت جيدة ونامية على الدوام".جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي يزور طهران، حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني، ضرورة الاستفادة من الفرصة السانحة لمعالجة الازمات في المنطقة.ومنذ خمسة أعوام تشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف ومليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.







إيران هدنة اليمن التحالف الصراع



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