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وفاة مغترب يمني بطريقة مؤلمة في السعودية (الاسم+التفاصيل)

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عبد الغني الغشامي

*يمن برس -خاص

لقي مغترب يمني، صباح اليوم الثلاثاء حتفه إثر سقوط صخرة كبيرة عليه في منطقة القصيم بالسعودية .



وقالت مصادر مطلعة إن المغترب اليمني والذي يُدعى " عبد الغني الغشامي توفي أثناء عمله على آلة "الدركتر" في منطقة القصيم.



وأضافت المصادر أن الشاب الغشامي قدم إلى لمملكة من أجل لقمة العيش وهو من منطقة الملاجم بمحافظة البيضاء ولكنه توفي اليوم فور سقوط الصخرة الكبيرة عليه وهو يؤدي عمله الذي قدم من أجله .



وتعيش اليمن ظروف استثنائية صعبة بفعل الحرب والصراع السياسي وهو ما دفع الكثير من اليمنيين إلى مغادرة البلد والبحث عن عمل في دول أخرى كما هو حال الغشامي الذي وافته المنية اليوم في القصيم .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لقي مغترب يمني، صباح اليوم الثلاثاء حتفه إثر سقوط صخرة كبيرة عليه في منطقة القصيم بالسعودية .وقالت مصادر مطلعة إن المغترب اليمني والذي يُدعى " عبد الغني الغشامي توفي أثناء عمله على آلة "الدركتر" في منطقة القصيم.وأضافت المصادر أن الشاب الغشامي قدم إلى لمملكة من أجل لقمة العيش وهو من منطقة الملاجم بمحافظة البيضاء ولكنه توفي اليوم فور سقوط الصخرة الكبيرة عليه وهو يؤدي عمله الذي قدم من أجله .وتعيش اليمن ظروف استثنائية صعبة بفعل الحرب والصراع السياسي وهو ما دفع الكثير من اليمنيين إلى مغادرة البلد والبحث عن عمل في دول أخرى كما هو حال الغشامي الذي وافته المنية اليوم في القصيم .







الغشامي مغترب يمني السعودية



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