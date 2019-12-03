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"غريفيث" يصل الكويت من أجل التحضير لجولة مفاوضات جديدة بين الأطراف اليمنية
الثلاثاء, 03 ديسمبر, 2019 05:11:00 مساءً

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المبعوث الأممي ورئيس الوزراء الكويتي
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المبعوث الأممي ورئيس الوزراء الكويتي

*يمن برس -وكالات
بحث المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مع مسؤولين كويتيين، اليوم الثلاثاء، فرص السلام في اليمن وإمكانية عقد جولة مفاوضات قادمة بين أطراف الصراع. 

وقال مكتب المبعوث في تغريدة على تويتر، إن غريفيث التقى برئيس الوزراء الكويتي الجديد الشيخ خالد الصباح صباح اليوم في زيارة للمبعوث إلى الكويت. 

وأضاف المكتب أن غريفيث عبر للصباح عن تقديره لدوره البناء في مجلس الأمن خلال السنتين الماضيتين. وأوضح أن المبعوث الأممي إلى اليمن، التقى أيضا بمساعد وزير الخارجية السفير أحمد ناصر الصباح، حيث ناقشا فرص السلام في اليمن، كما عبر غريفيث عن تقديره لدور الكويت كمؤيد للسلام في المنطقة.


 من جهتها قالت وكالة الأنباء الكويتية كونا، إن اللقاء بحث آخر المستجدات المتعلقة بالجهود الرامية نحو إيجاد حل للأزمة في اليمن الشقيق. وجدد أحمد ناصر الصباح، موقف الكويت الداعم لكافة الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.


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خاص - يمن برس

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