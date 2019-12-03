شاهد بالصور ..المليشيات الحوثية تدفن 71 جثة صباح اليوم في ذمار

جثث قتلى كلية الطيران في ذمار

*يمن برس -ذمار

دفنت ميليشيا الحوثي الانقلابية صباح اليوم الثلاثاء، 71 جثة مجهولة من ضحايا قصف مبنى كلية المجتمع في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.وبحسب وسائل إعلام حوثية، فإن الميليشيا دفنت 71 جثة من الأسرى والمختطفين في مقبرة العمودي وسط مدينة ذمار بحضور ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وكان طيران التحالف بقيادة السعودية، استهدف في 31 أغسطس من العام الجاري مبنى كلية المجتمع بمحافظة ذمار الذي تتخذه الميليشيا معتقلاً لمعارضيها، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المختطفين المدنيين.