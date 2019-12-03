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عدن..إزالة الاستحداثات في مقبرة"القطيع" بعد محاولة السطو عليها من قبل بعض الجهات
الثلاثاء, 03 ديسمبر, 2019 06:53:00 مساءً

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ازالة الاستحداثات في مقبرة القطيع
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ازالة الاستحداثات في مقبرة القطيع

*يمن برس -عدن
أكد مدير عام مديرية صيرة في العاصمة المؤقتة عدن، إزالة ما شهدته مقبرة القطيع بالمديرية من بدايات لبناء عشوائي، ووضع علامات لتقسيم أطراف المقبرة.

وقال مدير عام المديرية خالد السيد إن الوضع في المقبرة عاد لسابقه، بفعل تعاون المواطنين الذين كانوا سنداً أثناء إزالة الاستحداثات.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، أعمال بسط وبناء عشوائية طالت الأملاك الخاصة والعامة، وبلغت مؤخراً أوجها حيث شملت المواقع التاريخية والسياحية ووصولاً للمقابر.


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خاص - يمن برس

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