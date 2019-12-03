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بعد الاستغناء عن "أجريكو". دفعة من المولدات الكهربائية تصل محافظة شبوة

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*يمن برس -وكالات

وصلت، اليوم الثلاثاء، دفعة من مولدات الكهرباء إلى محافظة شبوة، تابعة لشركة "انتراكاس" للطاقة المشتراة وذلك بعد إعلان المحافظ محمد بن عديو الاستغناء عن خدمات شركة "أجريكو".



وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن المحافظ "بن عديو" إطلع على عملية وصول الدفعة الأولى من مولدات وحدة التوليد الجديدة إلى المحطة المركزية للكهرباء بمدينة عتق.



وأشاد المحافظ بسرعة استجابة شركة "انتراكاس"للطاقة وشروعها في توريد مكونات وحدة التوليد الجديدة والبالغة قوتها خمسة عشر ميجا وات..



ووجه قيادة مؤسسة الكهرباء بالعمل على تقنين ساعات الطاقة المنتجة من المولدات التابعة لها وتوزيعها بالتساوي على المديريات المستفيدة منها حتى يتم تشغيل وحدة التوليد الجديدة في غضون الخمسة عشر اليوم القادمة.



من جانبه أوضح مدير عام فرع مؤسسة كهرباء شبوة عوض الاحمدي، بأن المحطة تعمل حاليا بطاقة 12 ميجاوات يجري توزيعها وفقا وبرنامج زمني محدد على المديريات .



وكان محافظ شبوة، أعلن في وقت سابق اليوم، الاستغناء عن خدمات شركة "أجريكو" للطاقة المشتراة، بدء من تاريخ 27 نوفمبر الماضي.. وقال إن"الشركة لم تقدر الوضع العام الذي تعيشه البلد ولا الجهود التي تبذلها قيادة المحافطة والحكومة و وزارة المالية من أجل حصول الشركة على مستحقاتها المالية".



وأشار إلى أن شركة أجريكو تسببت بشكل مستمر في توقف الكهرباء بين الحين والآخر، وحرمان المواطنين من التيار الكهربائي لأيام متواصلة، ما جعل السلطة تتخذ هذا الإجراءات الإسعافية.مؤكدا احتفاظ المحافظة بكامل حقوقها المعنوية والقانونية تجاه الشركة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وصلت، اليوم الثلاثاء، دفعة من مولدات الكهرباء إلى محافظة شبوة، تابعة لشركة "انتراكاس" للطاقة المشتراة وذلك بعد إعلان المحافظ محمد بن عديو الاستغناء عن خدمات شركة "أجريكو".وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن المحافظ "بن عديو" إطلع على عملية وصول الدفعة الأولى من مولدات وحدة التوليد الجديدة إلى المحطة المركزية للكهرباء بمدينة عتق.وأشاد المحافظ بسرعة استجابة شركة "انتراكاس"للطاقة وشروعها في توريد مكونات وحدة التوليد الجديدة والبالغة قوتها خمسة عشر ميجا وات..ووجه قيادة مؤسسة الكهرباء بالعمل على تقنين ساعات الطاقة المنتجة من المولدات التابعة لها وتوزيعها بالتساوي على المديريات المستفيدة منها حتى يتم تشغيل وحدة التوليد الجديدة في غضون الخمسة عشر اليوم القادمة.من جانبه أوضح مدير عام فرع مؤسسة كهرباء شبوة عوض الاحمدي، بأن المحطة تعمل حاليا بطاقة 12 ميجاوات يجري توزيعها وفقا وبرنامج زمني محدد على المديريات .وكان محافظ شبوة، أعلن في وقت سابق اليوم، الاستغناء عن خدمات شركة "أجريكو" للطاقة المشتراة، بدء من تاريخ 27 نوفمبر الماضي.. وقال إن"الشركة لم تقدر الوضع العام الذي تعيشه البلد ولا الجهود التي تبذلها قيادة المحافطة والحكومة و وزارة المالية من أجل حصول الشركة على مستحقاتها المالية".وأشار إلى أن شركة أجريكو تسببت بشكل مستمر في توقف الكهرباء بين الحين والآخر، وحرمان المواطنين من التيار الكهربائي لأيام متواصلة، ما جعل السلطة تتخذ هذا الإجراءات الإسعافية.مؤكدا احتفاظ المحافظة بكامل حقوقها المعنوية والقانونية تجاه الشركة.







أجريكو شبوة مولدات



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