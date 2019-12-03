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الملك سلمان يدعو أمير قطر لحضور القمة الخليجية
الثلاثاء, 03 ديسمبر, 2019 07:30:00 مساءً

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الملك سلمان يدعو أمير قطر لحضور القمة الخليجية
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*يمن برس - متابعات
تلقى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعوة خطيَّة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي المزمع عقدها بالرياض في العاشر من ديسمبر الجاري.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء، تسلَّم الرسالة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لدى استقباله الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني.

ويأتي انعقاد هذه القمة، في ظل حديث عن انفراجة مرتقبة بالأزمة الخليجية 


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خاص - يمن برس

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