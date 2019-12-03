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محافظ شبوة يقود حرباً ضد الفساد ويصدر هذه التوجيهات الصارمة

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*يمن برس - متابعة خاصة

وجه محافظ شبوة محافظة محمد صالح بن عديو، اليوم الثلاثاء، بضبط كافة المتورطين بتعطيل مشاريع الخدمات العامة والمتسببين في توقيفها ومنعها تحت أي ذريعة كانت وإدراج أسمائهم في قائمة سوداء واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.



جاء ذلك خلال زيارته لموقع مشروع إنشاء محطة بترول نموذجية في مدينة عتق والتي شدد على ضرورة إعادة النظر في موقعها، وكذا الإلتزام بالشروط الفنية والقانونية ومعايير السلامة عند إنشاء المشاريع العامة والخاصة، وفقاً لوكالة "سبأ" الحكومية.



من جانب آخر، وجه محافظ شبوة، باستكمال مشروع ملعب الخليفي في عتق، والعمل على تعشيب أرضيته بالعشب الصناعي، ودراسة إمكانية إقامة محلات تجارية في الواجهة الرئيسية من الملعب والاستفادة من عائداتها المالية لصالح الملعب.



كما وجه باستكمال ما تبقى من مكونات مشروع الصالة الرياضية المغلقة والمتعددة الأغراض وإعادة تأهيل بيت الشباب في شبوة، والذي يضم سبعة أجنحة سكنية وخدمية والعمل على توفير احتياجاته من المستلزمات والأثاث المناسبة بالصورة التي تليق باستقبال الوفود الشبابية وضيوف شبوة.



وشدد بن عديو على ضرورة الحفاظ على المساحة المحددة للمدينة الرياضية وإيقاف أي تجاوزات فيها، منوهاً بأنها ستمثل واجهة المشاريع الرياضية الإستراتيجية والمستقبلية في شبوة.



وكان بن عديو أصدر السبت الماضي، قراراً بإقالة ثلاثة مدراء عموم في محافظة شبوة واحالتهم للتحقيق بعد ثبوت تورطهم في عرقلة مشروعين استثماريه في القطاع الخاص وابتزازهم للمستثمرين.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وجه محافظ شبوة محافظة محمد صالح بن عديو، اليوم الثلاثاء، بضبط كافة المتورطين بتعطيل مشاريع الخدمات العامة والمتسببين في توقيفها ومنعها تحت أي ذريعة كانت وإدراج أسمائهم في قائمة سوداء واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.جاء ذلك خلال زيارته لموقع مشروع إنشاء محطة بترول نموذجية في مدينة عتق والتي شدد على ضرورة إعادة النظر في موقعها، وكذا الإلتزام بالشروط الفنية والقانونية ومعايير السلامة عند إنشاء المشاريع العامة والخاصة، وفقاً لوكالة "سبأ" الحكومية.من جانب آخر، وجه محافظ شبوة، باستكمال مشروع ملعب الخليفي في عتق، والعمل على تعشيب أرضيته بالعشب الصناعي، ودراسة إمكانية إقامة محلات تجارية في الواجهة الرئيسية من الملعب والاستفادة من عائداتها المالية لصالح الملعب.كما وجه باستكمال ما تبقى من مكونات مشروع الصالة الرياضية المغلقة والمتعددة الأغراض وإعادة تأهيل بيت الشباب في شبوة، والذي يضم سبعة أجنحة سكنية وخدمية والعمل على توفير احتياجاته من المستلزمات والأثاث المناسبة بالصورة التي تليق باستقبال الوفود الشبابية وضيوف شبوة.وشدد بن عديو على ضرورة الحفاظ على المساحة المحددة للمدينة الرياضية وإيقاف أي تجاوزات فيها، منوهاً بأنها ستمثل واجهة المشاريع الرياضية الإستراتيجية والمستقبلية في شبوة.وكان بن عديو أصدر السبت الماضي، قراراً بإقالة ثلاثة مدراء عموم في محافظة شبوة واحالتهم للتحقيق بعد ثبوت تورطهم في عرقلة مشروعين استثماريه في القطاع الخاص وابتزازهم للمستثمرين.







شبوة قرارات بن عديو



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