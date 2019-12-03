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مصممة أزياء شهيرة تتبرع بكل عائداتها خلال أسبوع لأطفال اليمن
الثلاثاء, 03 ديسمبر, 2019 09:18:00 مساءً

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مصممة الأزياء الشهيرة غابريلا هيرست
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مصممة الأزياء الشهيرة غابريلا هيرست

*يمن برس -متابعات
خصصت مصممة الأزياء النسائية الفاخرة "غابريلا هيرست" جميع عائداتها طوال الأسبوع الحالي لصالح الأطفال في اليمن.

وحسب موقعها الالكتروني فإن عائدات الأسبوع (100%) (2 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول) من متاجرها الرائدة والمتاجر عبر الإنترنت ستتبرع فيها لصالح منظمة إنقاذ الطفولة، وهي منظمة غير ربحية تدعم جهود الإغاثة في اليمن.

لدعم هذه المبادرة، ستوفر المصممة أيضًا مجموعة حقائبها الانتقائية (التي يمكن الوصول إليها عادةً عند الطلب فقط) للشراء عبر الإنترنت.

"أنقذوا الأطفال" هي واحدة من أكبر المنظمات الدولية غير الربحية التي تعمل على الأرض في اليمن.

وقالت هيرست في بيان "الكارثة موجودة وتحتاج إلى أكبر قدر ممكن من المساعدة".

وأضافت: "بالنسبة لي شخصياً، يجب أن تكون الروح حول العطاء، وهذا هو السبب في أننا نتبرع بجميع العائدات الصافية لهذه القضية الهامة. لدي إعجاب عميق بماضي وحاضر ومستقبل عمل منظمة إنقاذ الطفولة ".

لقد كانت اليمن في خضم حرب أهلية دموية تصاعدت ضمن واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية خطورة اليوم. وجد تقييم التهديدات العالمية لعام 2019 أن أكثر من 22 مليون شخص في البلاد (حوالي 75 بالمائة من سكانها) يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. يفتقر 16 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب والغذاء، ويعاني أكثر من مليون شخص من الكوليرا.


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خاص - يمن برس

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