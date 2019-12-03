الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مصممة أزياء شهيرة تتبرع بكل عائداتها خلال أسبوع لأطفال اليمن

مصممة أزياء شهيرة تتبرع بكل عائداتها خلال أسبوع لأطفال اليمن

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

مصممة الأزياء الشهيرة غابريلا هيرست

*يمن برس -متابعات

خصصت مصممة الأزياء النسائية الفاخرة "غابريلا هيرست" جميع عائداتها طوال الأسبوع الحالي لصالح الأطفال في اليمن.



وحسب موقعها الالكتروني فإن عائدات الأسبوع (100%) (2 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول) من متاجرها الرائدة والمتاجر عبر الإنترنت ستتبرع فيها لصالح منظمة إنقاذ الطفولة، وهي منظمة غير ربحية تدعم جهود الإغاثة في اليمن.



لدعم هذه المبادرة، ستوفر المصممة أيضًا مجموعة حقائبها الانتقائية (التي يمكن الوصول إليها عادةً عند الطلب فقط) للشراء عبر الإنترنت.



"أنقذوا الأطفال" هي واحدة من أكبر المنظمات الدولية غير الربحية التي تعمل على الأرض في اليمن.



وقالت هيرست في بيان "الكارثة موجودة وتحتاج إلى أكبر قدر ممكن من المساعدة".



وأضافت: "بالنسبة لي شخصياً، يجب أن تكون الروح حول العطاء، وهذا هو السبب في أننا نتبرع بجميع العائدات الصافية لهذه القضية الهامة. لدي إعجاب عميق بماضي وحاضر ومستقبل عمل منظمة إنقاذ الطفولة ".



لقد كانت اليمن في خضم حرب أهلية دموية تصاعدت ضمن واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية خطورة اليوم. وجد تقييم التهديدات العالمية لعام 2019 أن أكثر من 22 مليون شخص في البلاد (حوالي 75 بالمائة من سكانها) يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. يفتقر 16 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب والغذاء، ويعاني أكثر من مليون شخص من الكوليرا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك خصصت مصممة الأزياء النسائية الفاخرة "غابريلا هيرست" جميع عائداتها طوال الأسبوع الحالي لصالح الأطفال في اليمن.وحسب موقعها الالكتروني فإن عائدات الأسبوع (100%) (2 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول) من متاجرها الرائدة والمتاجر عبر الإنترنت ستتبرع فيها لصالح منظمة إنقاذ الطفولة، وهي منظمة غير ربحية تدعم جهود الإغاثة في اليمن.لدعم هذه المبادرة، ستوفر المصممة أيضًا مجموعة حقائبها الانتقائية (التي يمكن الوصول إليها عادةً عند الطلب فقط) للشراء عبر الإنترنت."أنقذوا الأطفال" هي واحدة من أكبر المنظمات الدولية غير الربحية التي تعمل على الأرض في اليمن.وقالت هيرست في بيان "الكارثة موجودة وتحتاج إلى أكبر قدر ممكن من المساعدة".وأضافت: "بالنسبة لي شخصياً، يجب أن تكون الروح حول العطاء، وهذا هو السبب في أننا نتبرع بجميع العائدات الصافية لهذه القضية الهامة. لدي إعجاب عميق بماضي وحاضر ومستقبل عمل منظمة إنقاذ الطفولة ".لقد كانت اليمن في خضم حرب أهلية دموية تصاعدت ضمن واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية خطورة اليوم. وجد تقييم التهديدات العالمية لعام 2019 أن أكثر من 22 مليون شخص في البلاد (حوالي 75 بالمائة من سكانها) يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. يفتقر 16 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب والغذاء، ويعاني أكثر من مليون شخص من الكوليرا.







مصممة أزياء أطفال اليمن عائدات



شارك الخبر أصدقاءك:



1020

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.



