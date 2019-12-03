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الحوثيون: العميد الحمادي أشرس وأشد من قاتلنا في تعز

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قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن/عدنان الحمادي

*يمن برس - خاص

نعى قيادي حوثي كبير، مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، الذي توفي أمس الإثنين، متأثراً بجراحه البالغة إثر تعرضه لإطلاق نار أمام منزله بمنطقة بني حماد في مديرية المواسط بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، حسين العزي، "إنه يشاطر أفراد وضباط اللواء 35 مدرع الحزن برحيل العميد عدنان الحمادي".



وأضاف العزي في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر": "لقد كان عدنان أشرس وأشد من قاتل ضدنا ومع ذلك أنا حزين عليه".



ويعد العميد الحمادي قائد أول لواء عسكري في تعز وقف في طريق مليشيات الحوثي خلال اجتياحها المحافظة العام 2015، وصمدت قواته في لحظات عصيبة من الحرب الشرسة في المدينة وريفها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نعى قيادي حوثي كبير، مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، الذي توفي أمس الإثنين، متأثراً بجراحه البالغة إثر تعرضه لإطلاق نار أمام منزله بمنطقة بني حماد في مديرية المواسط بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، حسين العزي، "إنه يشاطر أفراد وضباط اللواء 35 مدرع الحزن برحيل العميد عدنان الحمادي".وأضاف العزي في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر": "لقد كان عدنان أشرس وأشد من قاتل ضدنا ومع ذلك أنا حزين عليه".ويعد العميد الحمادي قائد أول لواء عسكري في تعز وقف في طريق مليشيات الحوثي خلال اجتياحها المحافظة العام 2015، وصمدت قواته في لحظات عصيبة من الحرب الشرسة في المدينة وريفها.







الحوثي الحمادي تعز



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