الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / إريتريا تفرج عن 78 صياداً يمنياً عقب شهرين من اعتقالهم

إريتريا تفرج عن 78 صياداً يمنياً عقب شهرين من اعتقالهم

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - خاص

أفرجت السلطات الإريترية اليوم الثلاثاء، عن ثمانية وسبعين صياداً يمنياً احتجزتهم قبل نحو شهرين من قِبل بحريتها بالمياه الدولية في البحر الأحمر.



وقال مصدر في جمعية الصيادين في الحديدة لـ"يمن برس" إن الصيادين وعددهم (87) وصلوا مساء اليوم الثلاثاء، إلى ميناء الصيد السمكي في مديرية الصليف شمال غربي محافظة الحديدة.



وأوضح أن عملية الافراج جاءت بعد شهرين من اعتقالهم في عرض البحر ومصادرة قواربهم من قبل السلطات الإريترية.



وتتهم الحكومة الشرعية الجانب الإريتري باحتجاز العشرات من الصيادين، خلال عملهم في صيد الأسماك بالمياه الدولية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفرجت السلطات الإريترية اليوم الثلاثاء، عن ثمانية وسبعين صياداً يمنياً احتجزتهم قبل نحو شهرين من قِبل بحريتها بالمياه الدولية في البحر الأحمر.وقال مصدر في جمعية الصيادين في الحديدة لـ"يمن برس" إن الصيادين وعددهم (87) وصلوا مساء اليوم الثلاثاء، إلى ميناء الصيد السمكي في مديرية الصليف شمال غربي محافظة الحديدة.وأوضح أن عملية الافراج جاءت بعد شهرين من اعتقالهم في عرض البحر ومصادرة قواربهم من قبل السلطات الإريترية.وتتهم الحكومة الشرعية الجانب الإريتري باحتجاز العشرات من الصيادين، خلال عملهم في صيد الأسماك بالمياه الدولية.







الحديدة صيادين ارتيريا



شارك الخبر أصدقاءك:



1198

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.



