إريتريا تفرج عن 78 صياداً يمنياً عقب شهرين من اعتقالهم

*يمن برس - خاص
أفرجت السلطات الإريترية اليوم الثلاثاء، عن ثمانية وسبعين صياداً يمنياً احتجزتهم قبل نحو شهرين من قِبل بحريتها بالمياه الدولية في البحر الأحمر.
وقال مصدر في جمعية الصيادين في الحديدة لـ"يمن برس" إن الصيادين وعددهم (87) وصلوا مساء اليوم الثلاثاء، إلى ميناء الصيد السمكي في مديرية الصليف شمال غربي محافظة الحديدة.
وأوضح أن عملية الافراج جاءت بعد شهرين من اعتقالهم في عرض البحر ومصادرة قواربهم من قبل السلطات الإريترية.
وتتهم الحكومة الشرعية الجانب الإريتري باحتجاز العشرات من الصيادين، خلال عملهم في صيد الأسماك بالمياه الدولية.
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