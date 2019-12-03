 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / إريتريا تفرج عن 78 صياداً يمنياً عقب شهرين من اعتقالهم
إريتريا تفرج عن 78 صياداً يمنياً عقب شهرين من اعتقالهم
الثلاثاء, 03 ديسمبر, 2019 09:45:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
إريتريا تفرج عن 78 صياداً يمنياً عقب شهرين من اعتقالهم
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص
أفرجت السلطات الإريترية اليوم الثلاثاء، عن ثمانية وسبعين صياداً يمنياً احتجزتهم قبل نحو شهرين من قِبل بحريتها بالمياه الدولية في البحر الأحمر.

وقال مصدر في جمعية الصيادين في الحديدة لـ"يمن برس" إن الصيادين وعددهم (87) وصلوا مساء اليوم الثلاثاء، إلى ميناء الصيد السمكي في مديرية الصليف شمال غربي محافظة الحديدة.

وأوضح أن عملية الافراج جاءت بعد شهرين من اعتقالهم في عرض البحر ومصادرة قواربهم من قبل السلطات الإريترية.

وتتهم الحكومة الشرعية الجانب الإريتري باحتجاز العشرات من الصيادين، خلال عملهم في صيد الأسماك بالمياه الدولية.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1198
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.
 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©