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مصادر عسكرية :البنك المركزي يرفض صرف مرتبات منتسبي الجيش في المناطق الشمالية المحررة

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*يمن برس -عدن

قالت مصادر عسكرية اليوم الثلاثاء، إن قيادة البنك المركزي اليمني ترفض صرف مرتبات الجيش الوطني في المناطق والمحافظات الشمالية المحررة.



وأضافت المصادر أن قيادة البنك المركزي ترفض صرف مرتبات هيئات ودوائر وزارة الدفاع وكذلك المنطقة العسكرية الاولى في سيئون ومحور عتق وبيحان، "رغم صدور التوجيهات والتعزيز المالي لتوريد المرتبات لحساب وزارة الدفاع".



وأكدت المصادر أن "قيادات في البنك المركزي تعرقل توريد المبالغ وتحويلها ونقلها".



وكانت الحكومة اليمنية قد أبدت موافقتها على صرف ثلاثة مرتبات فقط من أصل ثمانية مرتبات لم يتم صرفها خلال هذا العام، إضافة إلى مرتبات ثلاثة أشهر لا تزال متأخرة من العام الماضي 2018م.





وقالت المصادر إن الحكومة الشرعية بدأت إجراءات صرف مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة في عدن والمنطقة العسكرية الثانية في المكلا بحضرموت لشهر أكتوبر الماضي، فيما بقية المناطق لم تتسلم رواتب 8 أشهر متأخرة من هذا العام.



وتشهد الوحدات والمناطق العسكرية في محور مأرب الجوف حجة، إنقطاعا للرواتب منذ نحو ثمانية أشهر، حيث يعاني منتسبي المنطقة العسكرية الثالثة والخامسة والسابعة من أزمة خانقة جراء انقطاع المرتبات





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر عسكرية اليوم الثلاثاء، إن قيادة البنك المركزي اليمني ترفض صرف مرتبات الجيش الوطني في المناطق والمحافظات الشمالية المحررة.وأضافت المصادر أن قيادة البنك المركزي ترفض صرف مرتبات هيئات ودوائر وزارة الدفاع وكذلك المنطقة العسكرية الاولى في سيئون ومحور عتق وبيحان، "رغم صدور التوجيهات والتعزيز المالي لتوريد المرتبات لحساب وزارة الدفاع".وأكدت المصادر أن "قيادات في البنك المركزي تعرقل توريد المبالغ وتحويلها ونقلها".وكانت الحكومة اليمنية قد أبدت موافقتها على صرف ثلاثة مرتبات فقط من أصل ثمانية مرتبات لم يتم صرفها خلال هذا العام، إضافة إلى مرتبات ثلاثة أشهر لا تزال متأخرة من العام الماضي 2018م.وقالت المصادر إن الحكومة الشرعية بدأت إجراءات صرف مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة في عدن والمنطقة العسكرية الثانية في المكلا بحضرموت لشهر أكتوبر الماضي، فيما بقية المناطق لم تتسلم رواتب 8 أشهر متأخرة من هذا العام.وتشهد الوحدات والمناطق العسكرية في محور مأرب الجوف حجة، إنقطاعا للرواتب منذ نحو ثمانية أشهر، حيث يعاني منتسبي المنطقة العسكرية الثالثة والخامسة والسابعة من أزمة خانقة جراء انقطاع المرتبات







البنك المركزي عدن مرتبات



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