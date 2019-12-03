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تدهور متسارع ونزيف حاد للريال اليمني أمام الدولار (سعر الإغلاق)
الثلاثاء, 03 ديسمبر, 2019 10:15:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
واصل الريال اليمني انخفاضه أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الثلاثاء 3/ 12/ 2019.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
العاصمة صنعاء:
الدولار الأمريكي
شراء: 579 ريال
بيع: 582 ريال
الريال السعودي
شراء: 152.8 ريال
بيع: 153.1 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 588 ريال
بيع:592 ريال
الريال السعودي
شراء: 154.8 ريال
بيع: 155.5 ريال
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