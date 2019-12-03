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اغتيال ثاني مسؤول أمني في عدن خلال يومين

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*يمن برس - خاص

اغتال مسلحان مجهولان، مساء اليوم الثلاثاء، مسؤولا أمنياً في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) في ثاني حادثة تستهدف مسؤولين أمنيين خلال يومين.



وقال مصدر أمني لـ"يمن برس" إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الرائد سالم لهطل رئيس جهاز البحث الجنائي بشرطة العريش أمام مسجد السنة بحي العريش بمديرية خور مكسر.



وأوضح المصدر أن الرائد لهطل توفي على الفور فيما لاذ المسلحان الذين كانا يستقلان دراجة نارية بالفرار.



وكان مسلحان مجهولان، اغتالا أمس الأول، الرائد صلاح حجيري مدير البحث الجنائي بمديرية المنصورة في عدن، أثناء تواجده أمام منزله في حي العيادات بمديرية المنصورة.



وتشهد مدينة عدن انفلاتاً أمنياً وعمليات اغتيال تطال رجال أمن وأئمة مساجد وقضاة وسط عجز الأجهزة الأمنية عن ضبط الجناة.



وزادت عمليات الاغتيال في مدينة عدن منذ سيطرة قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي على المدينة في ١٠ من أغسطس الماضي.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اغتال مسلحان مجهولان، مساء اليوم الثلاثاء، مسؤولا أمنياً في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) في ثاني حادثة تستهدف مسؤولين أمنيين خلال يومين.وقال مصدر أمني لـ"يمن برس" إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الرائد سالم لهطل رئيس جهاز البحث الجنائي بشرطة العريش أمام مسجد السنة بحي العريش بمديرية خور مكسر.وأوضح المصدر أن الرائد لهطل توفي على الفور فيما لاذ المسلحان الذين كانا يستقلان دراجة نارية بالفرار.وكان مسلحان مجهولان، اغتالا أمس الأول، الرائد صلاح حجيري مدير البحث الجنائي بمديرية المنصورة في عدن، أثناء تواجده أمام منزله في حي العيادات بمديرية المنصورة.وتشهد مدينة عدن انفلاتاً أمنياً وعمليات اغتيال تطال رجال أمن وأئمة مساجد وقضاة وسط عجز الأجهزة الأمنية عن ضبط الجناة.وزادت عمليات الاغتيال في مدينة عدن منذ سيطرة قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي على المدينة في ١٠ من أغسطس الماضي.







عدن اغتيال مسؤول أمني



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