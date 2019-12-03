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العراق يعلن القبض على نائب البغدادي وذراعه اليمنى
الثلاثاء, 03 ديسمبر, 2019 11:10:00 مساءً

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العراق يعلن القبض على نائب البغدادي وذراعه اليمنى
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*يمن برس - متابعات
أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بإلقاء القبض على القيادي البارز في "داعش"، المعروف باسم أبو خلدون، الذي شغل منصب نائب الزعيم السابق للتنظيم، أبو بكر البغدادي.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء: "وفقا لمعلومات دقيقة، قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك تتمكن من إلقاء القبض على الإرهابي الملقب باسم أبو خلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار".

وأضاف البيان أن أبو خلدون "كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد"، موضحا أن "المجرم" سبق أن شغل "منصب نائب المقبور أبو بكر البغدادي".

كما ذكرت خلية الإعلام الأمني أن أبو خلدون "كان سابقا يشغل منصب ما يسمى بالأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين".

بدورها، قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحفي، إن الاسم الحقيقي للمقبوض عليه هو حامد شاكر سبع البدري، وهو ابن عم البغدادي.

وأشارت إلى أنه كان من أهم القيادات التي أدارت ملف الاستخبارات في "داعش"، مشددة على أن القوات الأمنية العراقية تواصل ملاحقة قيادات التنظيم في عدد من المدن والمحافظات، وذلك بعد تمكن الولايات المتحدة من القضاء على البغدادي.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 27 أكتوبر الماضي، أن زعيم تنظيم "داعش"، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، قتل بعملية "جريئة" نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، مشيرا إلى أن البغدادي انتحر عندما كان يحاول الفرار من العسكريين الأمريكيين عبر نفق تحت مخبئه، حيث أنهى حياته و3 من أطفاله بتفجير حزام ناسف.


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خاص - يمن برس

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