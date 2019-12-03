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قرار جديد بشأن سعودة الوظائف في المملكة
الثلاثاء, 03 ديسمبر, 2019 11:15:00 مساءً

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قرار جديد بشأن سعودة الوظائف في المملكة
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*يمن برس - متابعات
 قرر وزير العمل السعودي المهندس أحمد الراجحي، اليوم الثلاثاء، إلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات).

وتضمن قرار الوزير السعودي وفق صحيفة "تواصل" نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، وتطبيق معايير النطاق الأحمر عليها، وحدد القرار الوزاري تاريخ 1 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 26 يناير 2020 موعداً لبدء العمل بالقرار

ويهدف هذا القرار إلى تحفيز المنشآت في هذا النطاق للانتقال إلى النطاق الأخضر فأعلى بما يؤدي إلى زيادة التوطين وفرص العمل للمواطنين والمواطنات، وإتاحة خدمات الوزارة لهذه المنشآت


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خاص - يمن برس

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