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أف بي آي يحذر من تطبيق "الشيخوخة" فيس آب

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*يمن برس - متابعات





وصف مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) تطبيق " فايس آب " بأنه تهديد محتمل، محذرا من كل التطبيقات التي طورت في روسيا، حسب رسالة من نائب مدير المكتب جيل تايسون إلى زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.



وقال موقع "نيويورك دايلي نيوز" إنه حصل على الرسالة المؤرخة في 25 نوفمبر.



ووفقا للرسالة كشف تايسون أن التطبيق قد يجمع بيانات يمكن للحكومة الروسية أن تحصل عليها.



ويشكل التطبيق تهديدا محتملا بسبب الطرق الكثيرة التي يمكن للكرملين من خلاله، الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول.



وكشف الموقع أن المكتب يحقق فيما إذا كان مسؤولون ومرشحون و حملات أو أحزاب سياسية أميركية أهدافا لعمليات أجنبية عبر التطبيق.



ويحقق المكتب في احتمال تورط روسيا في مهاجمة الانتخابات الأميركية عبره.



وحذر تايسون في الرسالة من أي تطبيق مماثل يتم تطويره في روسيا.



وتمثل رسالة تايسون المرة الأولى التي يصف فيها المكتب رسميا التطبيق وغيره من تطبيقات الهواتف الذكية الروسية، كتهديدات محتملة لأمن الانتخابات الأميركية.



وفايس آب هو تطبيق للهواتف الذكية يعمل على نظامي أندرويد وآي أو أس، وهو من تطوير شركة مقرها في روسيا.



ويسمح التطبيق بإنتاج صور للأشخاص في عمر متقدم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وكان شومر طلب من المكتب التحقق من التطبيق بسبب مخاوف على الأمن القومي وخصوصية ملايين الأميركيين بعد أن تبين أن منشأ التطبيق في روسيا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وصف مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) تطبيق " فايس آب " بأنه تهديد محتمل، محذرا من كل التطبيقات التي طورت في روسيا، حسب رسالة من نائب مدير المكتب جيل تايسون إلى زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.وقال موقع "نيويورك دايلي نيوز" إنه حصل على الرسالة المؤرخة في 25 نوفمبر.ووفقا للرسالة كشف تايسون أن التطبيق قد يجمع بيانات يمكن للحكومة الروسية أن تحصل عليها.ويشكل التطبيق تهديدا محتملا بسبب الطرق الكثيرة التي يمكن للكرملين من خلاله، الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول.وكشف الموقع أن المكتب يحقق فيما إذا كان مسؤولون ومرشحون و حملات أو أحزاب سياسية أميركية أهدافا لعمليات أجنبية عبر التطبيق.ويحقق المكتب في احتمال تورط روسيا في مهاجمة الانتخابات الأميركية عبره.وحذر تايسون في الرسالة من أي تطبيق مماثل يتم تطويره في روسيا.وتمثل رسالة تايسون المرة الأولى التي يصف فيها المكتب رسميا التطبيق وغيره من تطبيقات الهواتف الذكية الروسية، كتهديدات محتملة لأمن الانتخابات الأميركية.وفايس آب هو تطبيق للهواتف الذكية يعمل على نظامي أندرويد وآي أو أس، وهو من تطوير شركة مقرها في روسيا.ويسمح التطبيق بإنتاج صور للأشخاص في عمر متقدم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.وكان شومر طلب من المكتب التحقق من التطبيق بسبب مخاوف على الأمن القومي وخصوصية ملايين الأميركيين بعد أن تبين أن منشأ التطبيق في روسيا.







تكنولوجيا فيس آب تحذيرات



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