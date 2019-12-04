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ابتكار عقار طبي لعلاج حصوات الكلى الكبيرة دون جراحية

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*يمن برس - متابعات

توصلت مجموعة من الباحثين إلى اختراع عقار طبي جديد يريح مرضى حصوات الكلى الكبيرة من الآلام الشديدة التي يشعرون بها، دون اللجوء إلى التدخل الجراحي المعتاد في تلك الحالات.



وحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد تمكنت مجموعة من الباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بجامعة كامبريدج، من ابتكار عقار طبي يتكون من مزيج عقارين من أدوية استرخاء العضلات، وبالفعل بعد تجربته على مجموعة من الخنازير أدى إلى تخلصها من آلام حصوات الكلى وخروج تلك الحصوات الكبيرة بشكل سلس وطبيعي من الجسم.



وأكد العلماء أن العقار سيكون له التأثير ذاته على البشر، وسيكون أول علاج يتم التوصل إليه منذ 40 عامًا، للقضاء على حصوات الكلى الكبيرة دون تدخل جراحي.



في الغالب تحتاج حصوات الكلى الكبيرة للتدخل الجراحي لإزالتها، ولكن مع الدواء الجديد سيقوم بتهدئة الحالب الذي يربط الكلى بالمثانة؛ ما يسمح للحجارة بمساحة أكبر لتمر عبر مجرى البول ويستغرق أمر خروج الحصوات بشكل طبيعي ما يقرب من 10 أيام.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توصلت مجموعة من الباحثين إلى اختراع عقار طبي جديد يريح مرضى حصوات الكلى الكبيرة من الآلام الشديدة التي يشعرون بها، دون اللجوء إلى التدخل الجراحي المعتاد في تلك الحالات.وحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد تمكنت مجموعة من الباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بجامعة كامبريدج، من ابتكار عقار طبي يتكون من مزيج عقارين من أدوية استرخاء العضلات، وبالفعل بعد تجربته على مجموعة من الخنازير أدى إلى تخلصها من آلام حصوات الكلى وخروج تلك الحصوات الكبيرة بشكل سلس وطبيعي من الجسم.وأكد العلماء أن العقار سيكون له التأثير ذاته على البشر، وسيكون أول علاج يتم التوصل إليه منذ 40 عامًا، للقضاء على حصوات الكلى الكبيرة دون تدخل جراحي.في الغالب تحتاج حصوات الكلى الكبيرة للتدخل الجراحي لإزالتها، ولكن مع الدواء الجديد سيقوم بتهدئة الحالب الذي يربط الكلى بالمثانة؛ ما يسمح للحجارة بمساحة أكبر لتمر عبر مجرى البول ويستغرق أمر خروج الحصوات بشكل طبيعي ما يقرب من 10 أيام.







طب صحة كلى



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