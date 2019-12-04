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غنى له بعهد مبارك.. هكذا نعى عمرو موسى شعبان عبدالرحيم!

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*يمن برس - متابعات



تعد أغنية "أنا بكره إسرائيل وبحب عمرو موسى"، نقطة انطلاق نجومية المطرب المصري الشعبي، شعبان عبد الرحيم، الذي غيبه الموت، اليوم الثلاثاء.



وحرص وزير الخارجية المصري الأسبق، الأمين السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، على نعي الفنان الراحل، فأكد أنه "كان ظاهرة متفردة، وله شخصيته التي فرضها على طريقة الغناء ومجتمع الفن، كما أنه اقتحم السياسة"، بحسب صحيفة "اليوم السابع".



وتابع عمرو موسى عن شعبان عبد الرحيم: "رجل طيب ومصرى أصيل، وكان يشعر أنه تفرد بعمل مهم، صنع نوعا كاملا من الغناء، وأعتبر هذا النوع جزءا من الفن المصرى، سواء اتفقتوا معه أو لا ، ولكنه لم يكن أبدا ظاهرة عابرة".

يشار إلى أن عمرو موسى أهدى شعبان عبد الرحيم، نسخة من مذكراته الشخصية "كتابية"، وكتب له في الإهداء: "إلى المطرب الشعبي الشهير.. أخا عزيزا وصديقا وفيا.. أهدى كتابية".



وكانت أغنية "أنا بكره إسرائيل" وملابساتها وما تسببت فيه، حاضرة فى الجزء الأول من المذكرات الشخصية لعمرو موسى.



وصعد نجم شعبان عبد الرحيم سريعا في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، وأصبح أشهر مطربي الأغنية الشعبية في مصر.



شعبان عبد الرحيم الذي أخذته شهرته في الغناء الشعبي إلى السينما، اشتهر أيضا بدور الحرامي في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" للمخرج داوود عبد السيد.



ورغم الانتقادات التي وجهت للمطرب الراحل من قبل النخبة المصرية في بداية مشواره الفني، إلا أنه حقق شعبية كبيرة خاصة بعد أغنيته الشهيرة "بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل".



وعرفت أغنيات عبد الرحيم باللحن الواحد، إذ كان أغلبها تكرار لجمل الأغنية على إيقاع واحد.



وانتشرت أغنيات شعبان عبد الرحيم في كافة الأوساط الشعبية وأصبح المطرب الشعبي الأول من دون منازع، كما أحدث ظهوره تغيرا ملحوظا في الأغنية الشعبية سواء في الموسيقى أو الكلمات، والتي اشتبكت مع الكثير من القضايا السياسية والاجتماعية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تعد أغنية "أنا بكره إسرائيل وبحب عمرو موسى"، نقطة انطلاق نجومية المطرب المصري الشعبي، شعبان عبد الرحيم، الذي غيبه الموت، اليوم الثلاثاء.وحرص وزير الخارجية المصري الأسبق، الأمين السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، على نعي الفنان الراحل، فأكد أنه "كان ظاهرة متفردة، وله شخصيته التي فرضها على طريقة الغناء ومجتمع الفن، كما أنه اقتحم السياسة"، بحسب صحيفة "اليوم السابع".وتابع عمرو موسى عن شعبان عبد الرحيم: "رجل طيب ومصرى أصيل، وكان يشعر أنه تفرد بعمل مهم، صنع نوعا كاملا من الغناء، وأعتبر هذا النوع جزءا من الفن المصرى، سواء اتفقتوا معه أو لا ، ولكنه لم يكن أبدا ظاهرة عابرة".يشار إلى أن عمرو موسى أهدى شعبان عبد الرحيم، نسخة من مذكراته الشخصية "كتابية"، وكتب له في الإهداء: "إلى المطرب الشعبي الشهير.. أخا عزيزا وصديقا وفيا.. أهدى كتابية".وكانت أغنية "أنا بكره إسرائيل" وملابساتها وما تسببت فيه، حاضرة فى الجزء الأول من المذكرات الشخصية لعمرو موسى.وصعد نجم شعبان عبد الرحيم سريعا في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، وأصبح أشهر مطربي الأغنية الشعبية في مصر.شعبان عبد الرحيم الذي أخذته شهرته في الغناء الشعبي إلى السينما، اشتهر أيضا بدور الحرامي في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" للمخرج داوود عبد السيد.ورغم الانتقادات التي وجهت للمطرب الراحل من قبل النخبة المصرية في بداية مشواره الفني، إلا أنه حقق شعبية كبيرة خاصة بعد أغنيته الشهيرة "بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل".وعرفت أغنيات عبد الرحيم باللحن الواحد، إذ كان أغلبها تكرار لجمل الأغنية على إيقاع واحد.وانتشرت أغنيات شعبان عبد الرحيم في كافة الأوساط الشعبية وأصبح المطرب الشعبي الأول من دون منازع، كما أحدث ظهوره تغيرا ملحوظا في الأغنية الشعبية سواء في الموسيقى أو الكلمات، والتي اشتبكت مع الكثير من القضايا السياسية والاجتماعية.







مصر شعبان عبد الرحيم وفاة



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