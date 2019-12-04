بعثة منتخبنا الوطني للملاكمة تتوجه إلى روسيا للمشاركة ببطولة النخبة الدولية

*يمن برس - متابعة خاصة
غادرت بعثة المنتخب الوطني للملاكمة مطار عدن متوجهة إلى الخرطوم ثم إن إلى روسيا، للمشاركة في بطولة النخبة الدوليةللملاكمة، والتي ستقام في مدينة بيلويارسكي الروسية خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري والتي يشارك فيها عدد كبير من الدول العربية والآسيوية والأوربية في كل الأوزان .
وقال المدرب الدولي الكابتن مأمون محمد منصر إن بلادنا ستشارك لأول مرة بهذه البطولة بخمسة لاعبين هم بدر أحمد يحيى بوزن 52 كجم وصدام الحوري بوزن 57 كجم ونسيم القاضي بوزن 63 كجم ومصطفى محمد بوزن 69 كجم ومحمد البيبرس بوزن 75 كجم.
وعبر المدرب الكابتن منصر عن سعادته بتواجد الملاكمة اليمنية في أحد المحافل الدولية الكبيرة مؤكداً “أنها فرصة عظيمة لأبطالنا ومدربينا وحكامنا للإحتكاك والمنافسة في مثل هذه البطولات الدولية، والتي لم تكن متاحة لهم من قبل، إلا في ظل وجود الوزير نائف البكري والذي يستحق منا كل الشكر والتقدير”.
ولفت إلى أن المنتخب سيقيم معسكراً داخلياً في الخرطوم لمدة أسبوع قبل توجهه إلى العاصمة الروسية للمشاركة في البطولة.
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