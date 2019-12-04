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ذوو الاحتياجات الخاصة بمأرب يحتفلون بيومهم العالمي

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*يمن برس - متابعة خاصة



احتفل ذوو الاحتياجات الخاصة في محافظة بمأرب باليوم العالمي الخاص بهم والذي يوافق الـ 3 من ديسمبر من كل عام ويتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني الـ 52 لذكرى الاستقلال.



وأكد مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية بالمحافظة حسن الشبواني، على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تلفت الانتباه لهذه الشريحة الهامة في المجتمع وضرورة تلبية احتياجاتها وإعادة دمجها في المجتمع وتشجيعها على تحدي اعاقتها والاندماج في المجتمع.



مشيراً إلى الجهود الجارية لافتتاح فرع لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين في المحافظة من أجل خدمة المعاقين في محافظات إقليم سبأ.



وألقيت كلمة عن ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل فاطمة احمد محمد، استعرضت في مجملهما احتياجات المعاقين وأهمية دمجهم في المجتمع ومساعدتهم في التغلب على الإعاقة، والتحول من فئة تحت الاحتياج إلى فئة منتجه، وتمكينها من استغلال قدراتها ومواهبها التي يمكن أن تتعدى قدرات الأشخاص السليمين.



وشهد المهرجان تقديم العديد من الفقرات الفنية والانشادية المعبرة عن المناسبة والتي نالت اسحتسان الحاضرين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك احتفل ذوو الاحتياجات الخاصة في محافظة بمأرب باليوم العالمي الخاص بهم والذي يوافق الـ 3 من ديسمبر من كل عام ويتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني الـ 52 لذكرى الاستقلال.وأكد مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية بالمحافظة حسن الشبواني، على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تلفت الانتباه لهذه الشريحة الهامة في المجتمع وضرورة تلبية احتياجاتها وإعادة دمجها في المجتمع وتشجيعها على تحدي اعاقتها والاندماج في المجتمع.مشيراً إلى الجهود الجارية لافتتاح فرع لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين في المحافظة من أجل خدمة المعاقين في محافظات إقليم سبأ.وألقيت كلمة عن ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل فاطمة احمد محمد، استعرضت في مجملهما احتياجات المعاقين وأهمية دمجهم في المجتمع ومساعدتهم في التغلب على الإعاقة، والتحول من فئة تحت الاحتياج إلى فئة منتجه، وتمكينها من استغلال قدراتها ومواهبها التي يمكن أن تتعدى قدرات الأشخاص السليمين.وشهد المهرجان تقديم العديد من الفقرات الفنية والانشادية المعبرة عن المناسبة والتي نالت اسحتسان الحاضرين.







ذوو الاحتياجات الخاصة مأرب حفل



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