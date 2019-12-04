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تراجع مستمر للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية والذهب (الأسعار اليوم)
الاربعاء, 04 ديسمبر, 2019 02:07:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
شهد الريال اليمني تراجعا كبيرا ومستمرا أمام الدولار والعملات الأجنبية لا سيما في الأيام الأخيرة .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2019 كما ياي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 154.8
الدولار : 589
الإماراتي : 157
العماني : 1510
ذهب كسر 21 : 24,000
(( أسعار البيع ))
السعودي : 155.3
الدولار : 592.5
الإماراتي : 159.5
العماني : 1530
ذهب كسر 21 : 24,300
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