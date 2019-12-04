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برفقة الموسيقى اليمنية ..الفنان "يحيى عنبة" يحيي فعالية فنية وثقافية بالدوحة
الاربعاء, 04 ديسمبر, 2019 04:30:00 مساءً

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علي عنبة
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علي عنبة

*يمن برس -متابعات
تزامناً مع بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين، تتواصل الفعاليات الفنية والثقافية التي تحييها المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا)، في العاصمة القطرية الدوحة.

 وأحيت الفرقة الشعبية اليمنية والفنان يحيى عنبه أمسية الثلاثاء، بحضور جماهيري كبير، حيث احتضنت ساحة الحكمة في الحي الثقافي الحفلة الغنائية، إلى جانب الفرقة الشعبية الكويتية.

 وقدّم الفنان يحيى عنبه، أغاني طربية مميزة من الفن اليمني الجميل، بعد أن كان النجم اليمني، صلاح الأخفش، قد أحيا ،إلى جانب فنانين آخرين، سهرة خاصة قدم فيها عدة أغاني من  الفن اليمني الأصيل منها أغنية "يا ليالي"، التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وتقام هذه الحفلات الغنائية التي تستضيفها كتارا وتحتضن من خلالها عدداً من أبرز نجوم الفن، بشكل يومي بالتزامن مع بطولة خليجي 24، وستستمر حتى الثامن من الشهر الحالي.


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خاص - يمن برس

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